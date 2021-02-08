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08.02.2021 - 07:00 |

Yeni rota Ayasofya

Her fırsatta bir araya gelmekten mutluluk duyan üç yakın arkadaş Pervin Ersoy, Bilge Kuru ve Emel Oysal, pandemi döneminde ara verdikleri Rotahane gezilerine sosyal mesafeye uygun şekilde devam etmek için kolları sıvadı.

Yeni rota Ayasofya
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Her fırsatta bir araya gelmekten mutluluk duyan üç yakın arkadaş Pervin Ersoy, Bilge Kuru ve Emel Oysal, pandemi döneminde ara verdikleri Rotahane gezilerine sosyal mesafeye uygun şekilde devam etmek için kolları sıvadı. İlkini geçtiğimiz günlerde Beyoğlu’na yapan ekip, gelen talepler doğrultusunda bu kez Ayasofya’da konuklarını ağırlayacak.

Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu!Ünlü sanatçı Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek “Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız tabii” dedi.
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Cadde Yazarları

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