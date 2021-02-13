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13.02.2021 - 07:00 |

Yeni şube mutluluğu

Özlem Posbaşoğlu’nun Nişantaşı’nda kurduğu, Imperial Turkey, İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya’dan sonra şimdi de Bursa’da açılacak.

Yeni şube mutluluğu
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Özlem Posbaşoğlu’nun Nişantaşı’nda kurduğu, Imperial Turkey, İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya’dan sonra şimdi de Bursa’da açılacak. Genç yaşına rağmen girişimlerinde hız kesmeyen ve sektörde istihdam sağlamayı hedefleyen iş insanı, “Eksi 40 derece soğukla yağları dondurarak yok eden Cryo21, aynı anda birkaç bölgeyi zayıflatan Turbo, hem soğuğu hem de sıcağı bir arada uygulayarak yağları şoklayan ve hızla ortadan kaldıran IceWarm21’in patentini alarak ülkemizin katma değerini artırdık” diyerek, duygularını ifade etti.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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