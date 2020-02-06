06.02.2020 - 07:00 |
Yeni ürünler tanıtıldı
İlk ve tek yerli inovasyon ödüllü propolis üreticisi Bee’O, ‘On The Go’ ürünlerini tanıttı.
İlk ve tek yerli inovasyon ödüllü propolis üreticisi Bee’O, ‘On The Go’ ürünlerini tanıttı. Markanın kurucularından, gıda yüksek mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Ece Vahapoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı etkinliğe; Ümit Boyner, Aslı Ersu, Şebnem Özinal, Ebru Güzel, Ece Kıral, Arzu Kunt, Serap Tibuk ve Özlem Süer katıldı. Samancı; Türkiye’de arıcılık sektörüne yaptıkları yatırımlardan, propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ile ham bal gibi ürünlerinden ve insan sağlığı açısından öneminden bahsetti.