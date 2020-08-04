Yeni yorumlar

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04.08.2020 - 07:00 |

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Attila Özdemiroğlu’nun unutulmaz eserlerinin, 30 farklı şarkıcı tarafından yeniden yorumlandığı ‘Attila Özdemiroğlu Besteleri’ albümü müzikseverlerle buluşuyor.

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Attila Özdemiroğlu’nun unutulmaz eserlerinin, 30 farklı şarkıcı tarafından yeniden yorumlandığı ‘Attila Özdemiroğlu Besteleri’ albümü müzikseverlerle buluşuyor. Türk müzik tarihine damgasını vuran şarkıları Sezen Aksu, Nükhet Duru, Teoman, Kenan Doğulu, Fettah Can ve Işın Karaca gibi isimler yorumladı. Alper Atakan, Ozan Doğulu, Halil İbrahim Işık, Saki Çimen ve Gürsel Çelik de düzenlemeleriyle projede yer aldı.

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