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31.08.2020 - 07:00 |

Yenikapı’da Bonomo rüzgarı

Can Bonomo, KerkiSolfej’in düzenlediği ‘TikTak’la Park Et Seyret’ etkinliği kapsamında Yenikapı’da sevenleriyle buluştu.

Yenikapı’da Bonomo rüzgarı
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Can Bonomo, KerkiSolfej’in düzenlediği ‘TikTak’la Park Et Seyret’ etkinliği kapsamında Yenikapı’da sevenleriyle buluştu. Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen konserde şarkıcı, yeni eseri ‘Güneş’le büyük beğeni topladı. Seyirciler, kendi park alanları içerisinde sandalyelerine oturarak müziğin tadını çıkardı.

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