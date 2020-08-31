31.08.2020 - 07:00 |
Yenikapı’da Bonomo rüzgarı
Can Bonomo, KerkiSolfej’in düzenlediği ‘TikTak’la Park Et Seyret’ etkinliği kapsamında Yenikapı’da sevenleriyle buluştu.
Can Bonomo, KerkiSolfej’in düzenlediği ‘TikTak’la Park Et Seyret’ etkinliği kapsamında Yenikapı’da sevenleriyle buluştu. Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen konserde şarkıcı, yeni eseri ‘Güneş’le büyük beğeni topladı. Seyirciler, kendi park alanları içerisinde sandalyelerine oturarak müziğin tadını çıkardı.