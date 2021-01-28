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28.01.2021 - 09:31 |

Yeşim Büber'den yeni tekne pozları: Durumuma üzülenler olmuş

11 yıldır yönetmen eşi Mehmet Aksın ve ikizleri ile birlikte teknede yaşayan Yeşim Büber, önceki gün çocuklarının tadilat sırasında rahatsızlandığını söylemişti. "Teknede yaşamak bazen zor" diyen güzel oyuncu, yeni bir paylaşım yaptı.

Yeşim Büber'den yeni tekne pozları: Durumuma üzülenler olmuş
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Bir dönemin ünlü oyuncusu Yeşim Büber, görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikizleriyle bambaşka bir hayata başladı. 11 yıldır eşi ve çocuklarıyla birlikte teknede yaşayan Büber, önceki gün tadilata girişmişti.

Teknesinin mutfak lavabosuna oturmuş, tezgahını tadilat yaparken çekilen fotoğrafını paylaşan oyuncu, aynı gün ikiz çocuklarının da hastalanmasının kendisine zor saatler yaşattığını ifade etmişti.

"Teknede yaşamak bazen zor" diyen Yeşim Büber, yeni bir paylaşımda bulundu.

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Yeşim Büber: Teknede yaşamak bazen zor

"DURUMUMA ÜZÜLENLER OLMUŞ"

Keyifli anlarını yayınlayan 43 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarına; Teknede yaşamak her zaman zor değil. Dün paylaştığım postu (gönderi) okuyanlar arasında durumuma üzülenler, acı çektiğimizi düşünenler olmuş. Ben de birkaç keyifli fotoğraf koyayım dedim" notunu düştü.

Yeşim Büberden yeni tekne pozları: Durumuma üzülenler olmuş

"FETHİYE’YE DEMİRLEDİK"

11 yıldır deniz üstünde yaşayan Yeşim Büber, şimdi ailesiyle Fethiye’de: “Teknede yaşama alıştık. Şu anda Fethiye’de bir iskeledeyiz, buraya demirledik. Yılın 7-8 ayı ise seferi oluyoruz, devamlı dolaşıyoruz. Öyle düşünüldüğü gibi üşümüyoruz, sobamız, sıcak suyumuz var. Teknemiz fiber olmadığı için özel yalıtımlı ve ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip.”

Büber oyunculuğa dönüp dönmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Mesleği bırakmadım. İstediğim gibi bir proje olursa neden olmasın? Ama İstanbul’a yerleşmem gerekirse zor.”

Güzel oyuncu, daha önce 'Aynalı Tahir', 'Kırık Ayna', 'Bıçak Sırtı', 'Serseri Aşıklar' gibi dizilerin yanı sıra 'Barda', 'Kaybolan Yıllar' ve Sadri Alışık Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı 'İnşaat' gibi sinema filmlerinde rol almıştı.

Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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