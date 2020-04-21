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21.04.2020 - 12:07 |

Yeşim Salkım hayranlarını korkuttu!

Şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.

Yeşim Salkım hayranlarını korkuttu!

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Yeşim Salkım, dün geç saatlerde boyunluklu bir fotoğrafını paylaştı ve altına da “Nur topu gibi boyunluğumuz oldu” notunu düştü.

Fotoğrafı görüp endişelenen hayranları ise Yeşim Salkım'ın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. Gerçek ise kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Yeşim Salkım, evde oturmaktan dolayı boyun fıtığı olduğu bilgisini takipçileriyle paylaştı.

Yeşim Salkım hayranlarını korkuttu

Ezhel'in canlı yayında türkü performansıSöylediği türkülerle zaman zaman gündeme gelen rapçi Ezhel yine hayranlarını mest etti.
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Cadde Yazarları

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