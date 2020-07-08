Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli?
12 Nisan 1968'de İstanbul'da doğan Yeşim Salkım, Arnavut kökenli Türk şarkıcı, sinema ve dizi oyuncusu. Olay açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yeşim Salkım vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte Yeşim Salkım'ın biyografisi...
Yeşim Salkım'ın yeni projesi...Bir kadın arkadaşı ile birlikte Markalar Sokağı'nda bulunan La Petite Maison Restaurant'da oturan Yeşim Salkım, çıkışta gazeteciler tarafından görüntülendi.
'İstanbullu Gelin' sonrası yeni bir dizi projesi ile sevenlerinin karşısında olmaya hazırlanan Salkım, dizi için toplantı yaptıklarını, haftaya başlayacaklarını söyledi.
'Arıza' isimli dizide, Ahmet Mümtaz Taylan, Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan ile başrolü paylaşacak olan Salkım, "Güzel bir kadro, güzel bir senaryo var. Heyecanlıyız" dedi.
YEŞİM SALKIM KİMDİR?
Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur. İlk albümünü 31 Mart 1994'te çıkaran sanatçı, "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı parçalarıyla tanındı. 1995 yılında çıkardığı "Ferman" albümü, Deli Mavi, bir Ajda Pekkan cover'ı olan Yeniden Başlasın ve Günlerim Soluyor gibi şarkılarla kariyerini sürdürdü. 1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. İlk oynadığı film, Eşkıya'da başrol karakteri Emel'i canlandırdı. İlk evliliğini 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Bir dönem Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı. 1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu. Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı.[kaynak belirtilmeli] Hakan Eratik'le evliliğinden 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya geldi. "Şarkıcı" filmiyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
Ödülleri
38. Antalya Altın Portakal Film Festivali - 2001, En İyi Kadın Oyuncu (Şarkıcı)
Magazin Gazetecileri Derneği tarafından MGD Altın Objektif Ödülleri - 2001, En İyi Pop Müzik Kadın Yıldız[3]
Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 2000 yılının en iyi Pop Kadın Şarkıcısı[4]
1.Kral TV Video Müzik Ödülleri - 1994'ün En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı Adaylığı
Diskografisi
Albümler
Hiç Keyfim Yok (1994)
Ferman (1995)
Yoktan Geliyorum (1997)
Hep Böyle Kal (2000)
Vefa Borcu (2001)
Ayna (2005)
Bazen (2006)
Casablanca (2007) (müzikal albümü)
Sen Nasılsan Öyleyim (2008)
7 (2009)
İstanbul'da Aşk (2010)
Bizim Şarkımız (2012) (müzikal albümü)
Tekliler ve EP'ler
Sevgilim (1998)
Yuvarlanan Taşlar (2007)
Bambaşka (2009)
Piyango (2011)
Duymayan Kalmasın (2014)
Şehrin Işıkları (2015)
Unutursun Gönlüm (2015)
Erkeğin Zillisi (feat. Serdar Ayyıldız) (2016)
Rüyalar (feat. Ercüment Vural) (2018)
Aramadın Aylardır (Çılgınlar Kulübü) (2019)
Katil Uşak (2020)
Dizi, film müzikleri, düetler ve saygı albümleri
"Ateş Dansı" dizi jeneriği (1998)
"Veda Busesi", Fosforlu Cevriye filmi için kaydedilmiş Türk Sanat Müziği şarkıları (2000)
"Tren" - Of Deli Gönül - Tarık düet (2001)
"Rüya" - Yadigar - Melih Kibar (2001)
"Gizli Aşk Bu" - Şarkıcı (2001)
"Sen Kimseyi Sevemezsin" - Şarkıcı (2001)
"Seher Vakti Kalkan Kervan" - Seher Vakti dizi müziği (2005)
"Kilit" - Her Devrin Devleri - Selçuk Ural düeti (2010)
"Ama Sen Yoksun" - Sihirli Değnek - Salim Dündar düeti (2011)
"Üç Kalp" - Keşke Burada Olsaydın - Kürşat Başar (2012)
"Uykusuz Her Gece" - Fikret Şeneş Şarkıları - Fikret Şeneş (2019)
Derlemelerdeki şarkılar
Hep Böyle Kal - Süper FM Super Hits, Haziran 2002 Universal Müzik Türkiye
Erguvan - 64 Türkçe Pop Şarkı 4 CD, Aralık 2006 - DMC
Erguvan - 40 Aşk Şarkısı 3 CD, Şubat 2007 - DMC
Yuvarlanan Taşlar - Pop Mix, Ağustos 2007 - DMC
Deli Mavi - '96 06, Ocak 2008 - Çınar Müzik
Yuvarlanan Taşlar - 100 Türkçe Pop 7 CD, Şubat 2008, DMC
Ne Varsa Bende Var [80's Remix] - Cahide Sayfiye, Ağustos 2008 - Ossi Müzik
Bazen (DVD Klip) - 64 Türkçe Video Klip 2 DVD, Eylül 2008 - DMC
Bazen (DVD Klip), Erguvan - 64 Türkçe Pop Şarkı/Video Klip 4 CD + 2 DVD, Mart 2009 - DMC
Nerdeysen - Pop 2010, Şubat 2010 - DMC
Erguvan - Aşkın Son Şarkıları 5 CD, Şubat 2010 - DMC
Yuvarlanan Taşlar - 16 Kadın Söylüyor, Mart 2010 - Sony Müzik
Erguvan - Türk Pop Müziğinin Son 10 Yılında Dmc Şarkıları, Ağustos 2010 - DMC
Müzik prodüksiyonları
Masal - Uğur 1998
Köylü Güzeli - Hilal Cebeci 1999
Gözlerin - Cenk Eren 2000
Kara Büyü - Lerzan Mutlu - 2001
Of Deli Gönül - Tarık 2001
Yıllar Sonra - Dursun Salkım 2001
Tiyatro
Atları da Vururlar - 1998, Okan Bayülgen ve Fikret Kuşkan'la 4 ay provalarda yer aldıktan sonra müzikal, Yeşim Salkım'ın yerine Pamela Spence'le sahnelenmiştir.
Casablanca - 2007, Atılgan Gümüş'le 3 sezon bu müzikalde oynamıştır.
Bizim Şarkımız - 2012, Berkay Özideş, Hale Caneroğlu, Ziya Kürküt, Buket Dereoğlu, Erhan Yazıcıoğlu ve Tülay Özer gibi dev bir kadronun Salkım'a eşlik ettiği müzikalin prodüksiyonu Zeynep Talu'ya ait.
Filmografi
Eğreti Gelin Ladik - 2018
Evlat Kokusu - 2017 Kanal D
Kocamın Ailesi - 2014 FOX
Huzur Sokağı - 2012 atv
Sessiz Gemiler - 2007 20 Bölüm atv
Babam Çok Değişti Anne - 2007
Deli Mavi - 2005 atv
Seher Vakti - 2005 8 Bölüm Kanal D
Şarkıcı - 2001
Vizontele - 2000
Fosforlu Cevriye - 2000 Cine5
Ateş Dansı - 1998 26 Bölüm Kanal D
Eşkıya - 1996
Mahallenin Muhtarları (Konuk Oyuncu) - 1992
Show programları
Bir Dilek Tut - 2. Sezon Fox / 3. Sezon Star TV 2007
Kadınlar ve Erkekler - 1 Sezon, 2007 atv
Yaş 15 - 1 Sezon Fox 2009
Yılbaşı Özel - atv 1994
Hayata Şans Ver - CINE5 2012 - 2013 Devam Ediyor