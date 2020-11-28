Yiğit Özşener: Usturuplu bir deliyim

Yiğit Özşener, kendisini şu sözlerle anlattı:

"Usturuplu bir deliyim, yerli yerinde deliririm. Deli tabanım daha özgürleştirici bir şey. Benim için kaşifler, mucitler de öyle. Herkesin bakışlarının dışında bir şeyler yaptılar. Delilik bu açından kıymetli."

Üniversitenin mühendislik bölümünden mezun olduğunu, bir dönem İngilizce öğretmeni olarak çalıştığını belirten oyuncu, en büyük hayalinin ise müzik yapmak olduğunu açıkladı: Rock müzik yapanları hep kıskandım.

Yiğit Özşener, İbrahim Selim’in "Hiç büyük aşk acısı çektin mi?” sorusuna, "Çektim. Yemekten kesildim. Saçmaladım. Ama şimdi geri dönüp baktığımda onu yaşayıp büyümem gerektiğini de anladım" yanıtını verdi.