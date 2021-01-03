Yiğit Poyraz kimdir? Survivor Yiğit nereli, kaç yaşında? 2021 Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Yiğit Poraz biyografisi...

TV8'de ekrana gelen Survivor 2021 kadrosu açıklandı. Gönüllüler takımında birbirinden iddialı isimler yer alırken Yiğit Poyraz dikkat çekenler arasında bulundu. Survivor 2021 yarışmasına katılan Yiğit Poyraz Boğaziçi Üniversitesi'nde de işletme eğitimi gördü. İşte, Survivor Yiğit biyografisi...

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.