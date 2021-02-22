Yıl dönümü mutluluğu

Yurdumuzun asırlık kuruluşları arasında yer alan Karaköy Güllüoğlu’nun sahibi Nadir Güllü ve eşi Nuray Güllü’nün evlerinde, tam anlamıyla bir karnaval havası esti. Güllü çiftinin çocukları ve torunlarının buluştuğu günde, 43’üncü evlilik yıl dönümleri kutlanırken kalplerle süslü minik pasta davete damga vurdu.