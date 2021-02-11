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11.02.2021 - 15:28 |

Yıldız Çağrı Atiksoy, 'Kuruluş Osman' dizisinde

ATV'de çarşamba akşamı yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan diziye Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oldu.

Yıldız Çağrı Atiksoy, 'Kuruluş Osman' dizisinde
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Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Kuruluş Osman' dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin kadrosuna son olarak Yıldız Çağrı Atiksoy katıldı.

İzleyicilerin bir süredir beklediği 'Malhun Hatun' karakterine, 'Kuruluş Osman'da Yıldız Çağrı Atiksoy hayat verecek.

Atiksoy'un dizinin kadrosunda yer alacağı Bozdağ Film'in Twitter hesabından duyuruldu.

Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinde

Berfu-Eser Yenenler çiftinden eğlenceli paylaşımSosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden olan Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler ile birlikte çektiği videoyu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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