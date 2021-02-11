11.02.2021 - 15:28 |
Yıldız Çağrı Atiksoy, 'Kuruluş Osman' dizisinde
ATV'de çarşamba akşamı yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan diziye Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oldu.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Kuruluş Osman' dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin kadrosuna son olarak Yıldız Çağrı Atiksoy katıldı.
İzleyicilerin bir süredir beklediği 'Malhun Hatun' karakterine, 'Kuruluş Osman'da Yıldız Çağrı Atiksoy hayat verecek.
Atiksoy'un dizinin kadrosunda yer alacağı Bozdağ Film'in Twitter hesabından duyuruldu.