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28.03.2020 - 16:28 |

Yıldız Tilbe: Ellerimi yıkıyorum

Corona virüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan Yıldız Tilbe, ellerini yıkadığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Yetkililerin "Evde kal" çağrısına uyan Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Sabunla ellerini yıkadığı videoyu yayınlayan Tilbe, suyu tasarruflu kullanmanın da önemine dikkat çekti. Tilbe'nin "Ellerimi yıkıyorum" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.

 Takipçileri Tilbe'nin paylaşımına "Suyu açışına dikkat edelim. İşte bizi bu naiflik kurtaracak" şeklinde yorumlar yaptı.

 

Magazin Haberleri Bülteni (28 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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