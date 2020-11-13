Yıldız Tilbe'den 13 yaş pozu!

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri koronavirüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına…

Son olarak şarkıcı Yıldız Tilbe, öğrencilik yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafına '13' yazan Tilbe'ye çok sayıda mesaj geldi. Bazı Twitter kullanıcıları Tilbe'ye 'hiç değişmemişsiniz, tarzınız bile aynı' yorumunda bulundu.