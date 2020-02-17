17.02.2020 - 14:37 |
Yıldız Tilbe'nin küpeleriyle sahneye çıktı
Son şarkısı “İkimiz Adına” ile müzik listelerinde kısa sürede hızlı bir yükselişe geçen güzel şarkıcı Pınar Soykan, Sevgililer Günü’nde Sakarya’da hayranlarıyla buluştu.
Lion Club’da sahne alan Soykan, Beste Korkmaz imzalı bir elbise tercih ederken, küpelerini Yıldız Tilbe’nin hediye ettiğini sahneden şöyle anlattı : “Yıldız benim canım dostum, onun uğuruna çok inanırım bana hediye ettiği küpelerini taktım bugün” dedi ve Tilbe’nin sevilen bir şarkısını seslendirdi.