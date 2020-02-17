Yıldız Tilbe'nin küpeleriyle sahneye çıktı

Lion Club’da sahne alan Soykan, Beste Korkmaz imzalı bir elbise tercih ederken, küpelerini Yıldız Tilbe’nin hediye ettiğini sahneden şöyle anlattı : “Yıldız benim canım dostum, onun uğuruna çok inanırım bana hediye ettiği küpelerini taktım bugün” dedi ve Tilbe’nin sevilen bir şarkısını seslendirdi.