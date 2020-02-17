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17.02.2020 - 14:37 |

Yıldız Tilbe'nin küpeleriyle sahneye çıktı

Son şarkısı “İkimiz Adına” ile müzik listelerinde kısa sürede hızlı bir yükselişe geçen güzel şarkıcı Pınar Soykan, Sevgililer Günü’nde Sakarya’da hayranlarıyla buluştu.

Yıldız Tilbe'nin küpeleriyle sahneye çıktı

Lion Club’da sahne alan Soykan, Beste Korkmaz imzalı bir elbise tercih ederken, küpelerini Yıldız Tilbe’nin hediye ettiğini sahneden şöyle anlattı : “Yıldız benim canım dostum, onun uğuruna çok inanırım bana hediye ettiği küpelerini taktım bugün” dedi ve Tilbe’nin sevilen bir şarkısını seslendirdi.

Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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