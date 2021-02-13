YILDIZLI KAMPANYA!

Fransız moda devi Louis Vuitton, sektördeki yeni sezona hızlı ve iddialı bir giriş yaptı. Marka, ilkbahar-yaz 2021 koleksiyonundaki tasarımların tanıtımı için alanında başarılı 12 isimle anlaştı. Louis Vuitton Kadın Koleksiyonları Artistik Direktörü görevini Nicolas Ghesquiere tarafından yapılan çekimlerde Grammy adayı Halle ve Chloe Bailey, Oscar ödüllü aktrisler Jennifer Connelly ile Emma Stone, tenis şampiyonu Naomi Osaka, oyuncular Sophie Turner, Cody Fern, Laura Harrier, Yifei Liu ve modeller Carolyn Murphy ile Jaden Smith yer aldı. ‘Dünyanın En Çok Kazanan Kadın Sporcusu’ seçilen 27 yaşındaki Osaka, “Kampanyaya son katılan isim ben oldum. Tenis dışında en değerli tutkum moda. Nicolas ile çalışmak büyük bir onur. Küresel marka elçisi olmak benim için gerçekten bir hayalin gerçekleşmesi...” dedi. Katalog fotoğraflarının dünya çapındaki tüm dergilerin mart sayılarında yayınlanması bekleniyor.