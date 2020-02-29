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29.02.2020 - 09:41 | | DHA

Yılmaz Morgül'den şehit ailesine ziyaret

Şarkıcı Yılmaz Morgül, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından 4 ilde yapacağı konserlerini iptal etti. Morgül, şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın ailesine başsağlığı da diledi.

Yılmaz Morgül'den şehit ailesine ziyaret

Yılmaz Morgül, konser vermek üzere önceki gün Tokat'a geldi. Morgül, dün Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olması nedeniyle Tokat, Çorum, Ankara ve Amasya'da yapacağı konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Morgül, kent merkezinde yaptığı açıklamada, "İdlib'deki bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugün Tokat'taki yarın Ankara'daki Çorum ve Amasya'daki konserlerimi iptal ediyorum. Tüm Türkiye'nin ve milletimin başı sağ olsun" dedi.

Açıklamasının ardından şarkıcı, İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın ailesine başsağlığı dilemek üzere Tokat merkeze bağlı Uğrak köyüne gitti.

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