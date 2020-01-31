‘Yırtıcı Kuşlar’ Londra’ya kondu

Margot Robbie ve Jurnee Smollett-Bell, önceki gün başrolünü oynadıkları ‘Birds of Prey’ (Yırtıcı Kuşlar) filminin Londra’da düzenlenen galasındaydı. Yapımcılığını Robbie, Sue Kroll ve Bryan Unkeless’ın üstlendiği, senaryosunu Christina Hodson’un yazdığı, 7 Şubat’ta vizyona girmesi planlanan yapımın etkinliğinde ikiliye, Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead ve Ella Jay Basco da eşlik etti.