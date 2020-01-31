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HaberlerMagazin Haberleri ‘Yırtıcı Kuşlar’ Londra’ya kondu
31.01.2020 - 07:00 |

‘Yırtıcı Kuşlar’ Londra’ya kondu

Margot Robbie ve Jurnee Smollett-Bell, önceki gün başrolünü oynadıkları ‘Birds of Prey’ (Yırtıcı Kuşlar) filminin Londra’da düzenlenen galasındaydı.

‘Yırtıcı Kuşlar’ Londra’ya kondu

Margot Robbie ve Jurnee Smollett-Bell, önceki gün başrolünü oynadıkları ‘Birds of Prey’ (Yırtıcı Kuşlar) filminin Londra’da düzenlenen galasındaydı. Yapımcılığını Robbie, Sue Kroll ve Bryan Unkeless’ın üstlendiği, senaryosunu Christina Hodson’un yazdığı, 7 Şubat’ta vizyona girmesi planlanan yapımın etkinliğinde ikiliye, Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead ve Ella Jay Basco da eşlik etti.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
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Cadde Yazarları

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