MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yoğun tempoda çalışıyor
05.08.2020 - 07:00 |

Yoğun tempoda çalışıyor

Tuvana Türkay, kısa bir tatilin ardından yoğun gündemle baş başa kaldığını söyledi.

Yoğun tempoda çalışıyor
ABONE OL

Tuvana Türkay, kısa bir tatilin ardından yoğun gündemle baş başa kaldığını söyledi. Sonbaharda yeni single’ının çıkacağını belirten oyuncu, “Dizi ve sinema görüşmelerim de devam ediyor. Senaryoları okuyorum. Görüşmeler, toplantılar, yoğun bir şekilde çalışıyorum. Kitabımla ilgili de güzel dönüşler alıyorum” dedi.

Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gecelikle denizde

Gecelikle denizde

Tedbirli çift

Tedbirli çift

Yoğun tempoda çalışıyor

Yoğun tempoda çalışıyor

20’nci yaş partisi

20’nci yaş partisi

Sıradaki Haber