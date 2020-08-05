05.08.2020 - 07:00 |
Yoğun tempoda çalışıyor
Tuvana Türkay, kısa bir tatilin ardından yoğun gündemle baş başa kaldığını söyledi.
Tuvana Türkay, kısa bir tatilin ardından yoğun gündemle baş başa kaldığını söyledi. Sonbaharda yeni single’ının çıkacağını belirten oyuncu, “Dizi ve sinema görüşmelerim de devam ediyor. Senaryoları okuyorum. Görüşmeler, toplantılar, yoğun bir şekilde çalışıyorum. Kitabımla ilgili de güzel dönüşler alıyorum” dedi.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.