Yoğun tempoda çalışıyor

Tuvana Türkay, kısa bir tatilin ardından yoğun gündemle baş başa kaldığını söyledi. Sonbaharda yeni single’ının çıkacağını belirten oyuncu, “Dizi ve sinema görüşmelerim de devam ediyor. Senaryoları okuyorum. Görüşmeler, toplantılar, yoğun bir şekilde çalışıyorum. Kitabımla ilgili de güzel dönüşler alıyorum” dedi.