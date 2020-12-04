YouTube, Instagram'da Bilal Göregen'in videosunu paylaştı

28 Aralık 2018’de YouTube’a yüklediği darbuka ile çalıp Otomania’nın levan Polkka şarkısını mırıldandığı videonun viral olmasıyla sosyal medyada fırtınalar estiren Bilal Göregen, 'cat vibing' akımını başlatmıştı.

Dünyanın en büyük video portalı YouTube da bu akıma seyirci kalmadı ve Bilal Göregen'in videosunu resmi Instagram hesabından paylaştı. Bu video, 600 binden fazla beğeni aldı.