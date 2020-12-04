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Haberler Magazin Haberleri YouTube, Instagram'da Bilal Göregen'in videosunu paylaştı
04.12.2020 - 10:14 |

YouTube, Instagram'da Bilal Göregen'in videosunu paylaştı

2010 yılındaki 'Yetenek Sizsiniz' yarışması ile tanınan Bilal Göregen, bu kez de YouTube kanalına yüklediği videolarla ününü dünya çapına yayıyor.

YouTube, Instagram'da Bilal Göregen'in videosunu paylaştı
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28 Aralık 2018’de YouTube’a yüklediği darbuka ile çalıp Otomania’nın levan Polkka şarkısını mırıldandığı videonun viral olmasıyla sosyal medyada fırtınalar estiren Bilal Göregen, 'cat vibing' akımını başlatmıştı.

Dünyanın en büyük video portalı YouTube da bu akıma seyirci kalmadı ve Bilal Göregen'in videosunu resmi Instagram hesabından paylaştı. Bu video, 600 binden fazla beğeni aldı.

YouTube, Instagramda Bilal Göregenin videosunu paylaştı

Magazin Haberleri Bülteni (4 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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