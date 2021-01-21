MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri YouTuber Ece Erken
21.01.2021 - 11:56 |

YouTuber Ece Erken

Sunucu Ece Erken, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

YouTuber Ece Erken
ABONE OL

Yeni saç stili ile ilk kez görüntülenen Ece Erken, günün erken saatlerinde alışverişin keyfini çıkardı. Markalar Sokağı'nda objektiflere takılan sunucu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyurduğu YouTube paylaşımına açıklık getirdi.

Yakın zamanda kendi kanalında yayın yapmaya başlayacağını belirten Erken, "Kanalın ve programın içeriği ne olacak?" sorusuna, "Onu söylemeyeyim, sürpriz olsun. Zaten yakın zamanda öğreneceksiniz. Çok heyecanlıyım" cevabını verdi.

    Koronavirüse yakalanan Okan Karacan'dan sevindiren haber!Koronavirüs tedavisi için 10 gün önce hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'dan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Karacan, taburcu oldu.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Ahmed Kutucu, Heracles'e kiralandı

    Son dakika - Ahmed Kutucu, Heracles'e kiralandı

    Son dakika | Halil Dervişoğlu'nun babası açıkladı: Galatasaray ile anlaştık

    Son dakika | Halil Dervişoğlu'nun babası açıkladı: Galatasaray ile anlaştık

    Son Dakika | Ersun Yanal istifadan vazgeçirildi

    Son Dakika | Ersun Yanal istifadan vazgeçirildi

    Mehmet Sepil: Ünal Karaman'la düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük

    Mehmet Sepil: Ünal Karaman'la düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet