YouTuber Ece Erken

Yeni saç stili ile ilk kez görüntülenen Ece Erken, günün erken saatlerinde alışverişin keyfini çıkardı. Markalar Sokağı'nda objektiflere takılan sunucu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyurduğu YouTube paylaşımına açıklık getirdi.

Yakın zamanda kendi kanalında yayın yapmaya başlayacağını belirten Erken, "Kanalın ve programın içeriği ne olacak?" sorusuna, "Onu söylemeyeyim, sürpriz olsun. Zaten yakın zamanda öğreneceksiniz. Çok heyecanlıyım" cevabını verdi.