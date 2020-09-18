Youtuber Meriç İzgi kimdir, kaç yaşında? Meriç İzgi tutuklandı mı?

Meriç İzgi kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Youtuber olan Meriç İzgi, daha önce iki kez nesli tükenme tahlikesi altında olan Makak Maymunu ile video çektiği ve gerekçesi ile daha önce gözaltına alınmıştı sonrasında serbest bırakılmıştı. Youtuber akıllanmamış olacak ki bir kez daha makak maymunu ile çekilmiş görüntülerini Youtube hesabından paylaştı. Maymun'a yetkililer tarafından el konulurken Meriç izgi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

MERİÇ İZGİ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. İzgi, Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitim görmektedir. İzgi, sosyal medya hesapları dışında One Direction sayfasında adminlik yapıyor.

Meriç İzgi baba tarafından aslen Adana'lıdır. Babası Fırat İzgi yazar'dır, Kelebek Ömrü Kadar Aşk diye bir kitabı vardır.İleride kendi markasını kurmak istemekte, günümüzde tasarımlar üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca yaklaşık 250 parçalık bir koleksiyon oluşturmuştur. Gelecek yıllarda mesleğinin moda tasarımı üzerine devam etmesini istemektedir.