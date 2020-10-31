Yüsra Geyik'ten duygulandıran deprem paylaşımı

Yüsra Geyik'in, 6.6 büyüklüğündeki İzmir depremi ile ilgili Instagram paylaşımı şöyle:

"Şimdi ben İzmir'de evi yıkılmış, çocuğunun sağ haberini bekleyen amcanın acısını bilebilir miyim? Ne oluyor şimdi onun dünyasında, anlayabilir miyim? Zamanı benimle aynı mı akıyor? Sahi aynı günde miyiz? Ya da göçük altındaki o kız. Umutla onu bulmalarını beklerken ne hissediyor? Nasıl bir acı bu? Acı kalmıyor mu acaba? Acaba uyuşuyor mu insan? Ya da tam tersi daha bir can mı geliyor? Ne oluyor? Seni izliyorum! AKUT görevlisi... O yığından nasıl çıkaracaksın insanları? Kendine ilk ne söylüyorsun? Canını başka canlar için hiçe sayarken, kendinle aran ne durumda? En çok neye inanıyorsun şu an? Bilebilir miyiz? Bilemiyoruz. Ama artık ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor, biliyorum. Yükümüz ağır, çok ağır."