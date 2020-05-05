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05.05.2020 - 13:53 |

Yusuf Güney: Hayvan sevgisini dedemden öğrendim!

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Yusuf Güney, son paylaşımıyla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Yusuf Güney: Hayvan sevgisini dedemden öğrendim!

Şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Önünde yavru köpeği ile çekilen fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Güney, paylaşımında bir anısını anlattı.

Dedesinin öldüğü günü anlatan şarkıcı,"Ben hayvan sevgisini dedemden öğrenmiştim. Çocukluğumdan beri kulağıma, kalbime, duygularıma, zihnime küpe olmuştur bu... Özledim seni canım dedem" ifadelerini kullandı.

Yusuf Güney: Hayvan sevgisini dedemden öğrendim

Video: Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'na video ile soru sordu!ATV kanalında ramazan programları ile bilinen Nihat Hatipoğlu'na yayın esnasında Esra Polat tarafından soru yöneltildi. Ebru Polat, video göndererek İsra Suresi ile ilgili bir soruya yanıt istedi. Nihat Hatipoğlu tarafından soruya verilen yanıtı videoda görebilirsiniz.
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