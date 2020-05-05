05.05.2020 - 13:53 |
Yusuf Güney: Hayvan sevgisini dedemden öğrendim!
Instagram hesabını aktif olarak kullanan Yusuf Güney, son paylaşımıyla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.
Şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Önünde yavru köpeği ile çekilen fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Güney, paylaşımında bir anısını anlattı.
Dedesinin öldüğü günü anlatan şarkıcı,"Ben hayvan sevgisini dedemden öğrenmiştim. Çocukluğumdan beri kulağıma, kalbime, duygularıma, zihnime küpe olmuştur bu... Özledim seni canım dedem" ifadelerini kullandı.
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