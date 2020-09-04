Zafer Algöz: Ozan Güven ile hiç görüşmedim

Zafer Algöz ile eşi Lale Algöz, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Kısa bir turun ardından karnı acıkan Algöz çifti, soluğu bir dönercide aldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında kurallara dikkat ettiği gözlenen oyuncu, mekana girmeden önce ellerini dezenfekte etti. Bir süre dönerin başında bekleyen Algöz, siparişini verdikten sonra yerine oturdu.

OZAN GÜVEN SORUSU

Sözcü'de yer alan habere göre; yemeğin ardından mekandan çıkan Zafer Algöz'e, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven'le ilgili sarf ettiği “Tekrardan barışabilirler, belki davalarını geri çekerler” sözleri hatırlatıldı. Ünlü oyuncu, “Bu konular hakkında artık konuşmak istemiyorum. Ozan'la hiç görüşmedim” dedi.

Usta oyuncu, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan annesiyle ilgilendiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi.