Zalim İstanbul 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Zalim İstanbul 37. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

ZALİM İSTANBUL 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Agah’ın yumruğu köşkü yerinden oynatmıştır. Ceren bir anda kendini kapıda bulurken, Seher ve Cemre duruma sessiz kalmayacaktır. Ceren ona yapılanın acısını sonuna kadar çıkartmaya kararlıdır. Cemre kardeşini bebeğine kavuşturmaya çalışırken Ceren’ in planını öğrenir.



Cenk yaşadığı karmaşanın içinde kaybolmuşken Nedim ile hesaplaşır. İkisinin de bilmediği bu hesaplaşmanın sonu ise hiç beklemedikleri şekilde sonuçlanacaktır. Cemre kardeşinin Karaçayların hayatını alt üst etmesini engellemeye çalışırken, köşkü yerinden oynatacak zarflar açılmak üzeredir.

ZALİM İSTANBUL 38. YENİ BÖLÜM FRAGMAN



Zalim İstanbul 38. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ZALİM İSTANBUL 37. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Zalim İstanbul 37. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...