MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Zalim İstanbul 39. bölüm ile final yapıyor! Zalim İstanbul 39. bölüm final fragmanları izle
22.06.2020 - 13:45 |

Zalim İstanbul 39. bölüm ile final yapıyor! Zalim İstanbul 39. bölüm final fragmanları izle

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 39. bölüm ile bu akşam final yapıyor. Final bölümü ile ekrana gelecek olan Zalim İstanbul dizisinde Cenk ve Nedim arasında buzlar eriyor. Cenk hem annesi hem de babasını kaybetmiş olmanın verdiği hüzünle radikal bir karar alıyor ve oğluna zaman ayırmak için yola çıkıyor. Zalim İstanbul 39. bölüm fragmanları ve final bölümünde yaşanacaklar...

Zalim İstanbul 39. bölüm ile final yapıyor! Zalim İstanbul 39. bölüm final fragmanları izle
ABONE OL

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul bu akşam 39. bölüm ile ekranlara veda ediyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Zalim İstanbul'da bu akşam hem anne hem babasını kaybeden Cenk radikal bir karar alıyor. Cenk'in bu kararının ardından Nedim ile vedalaşma anı köşkte duygusal anların yaşanmasına neden oluyor. Nedim, Cenk'e onun hasta olduğunu öğrendiğini ve eğer bir olursak bütün zorlukların üstesinden geliriz mesajı verse de Cenk var olan tek şansını oğlu ile seyahate çıkarak değerlendirmek istiyor.

Nedim'in tüm ısrarlarına rağmen beklenen Cenk oğlu ile beraber seyahate çıkıyor. Seher, Ceren'in ölümünden annesini sorumlu tutarken gizli bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Zalim İstanbul final bölümü ile bu akşam Kanal D'de...

ZALİM İSTANBUL 39. BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 39. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Magazin Haberleri Bülteni (22 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cansu Dere: Ece Sükan ile tatil yapmak müthiş

Cansu Dere: Ece Sükan ile tatil yapmak müthiş

Survivor Sercan-Nisa olayında neler oldu? Survivor 115.yeni bölüm fragmanı ekranlara damga vurdu

Survivor Sercan-Nisa olayında neler oldu? Survivor 115.yeni bölüm fragmanı ekranlara damga vurdu

Gözden uzak aşıklar: Derya Şensoy-Sarp Levendoğlu

Gözden uzak aşıklar: Derya Şensoy-Sarp Levendoğlu

Mert Fırat ilk kez kayınpederi Önder Fırat ile aynı karede

Mert Fırat ilk kez kayınpederi Önder Fırat ile aynı karede

Sıradaki Haber