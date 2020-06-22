Zalim İstanbul 39. bölüm ile final yapıyor! Zalim İstanbul 39. bölüm final fragmanları izle
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 39. bölüm ile bu akşam final yapıyor. Final bölümü ile ekrana gelecek olan Zalim İstanbul dizisinde Cenk ve Nedim arasında buzlar eriyor. Cenk hem annesi hem de babasını kaybetmiş olmanın verdiği hüzünle radikal bir karar alıyor ve oğluna zaman ayırmak için yola çıkıyor. Zalim İstanbul 39. bölüm fragmanları ve final bölümünde yaşanacaklar...
Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul bu akşam 39. bölüm ile ekranlara veda ediyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Zalim İstanbul'da bu akşam hem anne hem babasını kaybeden Cenk radikal bir karar alıyor. Cenk'in bu kararının ardından Nedim ile vedalaşma anı köşkte duygusal anların yaşanmasına neden oluyor. Nedim, Cenk'e onun hasta olduğunu öğrendiğini ve eğer bir olursak bütün zorlukların üstesinden geliriz mesajı verse de Cenk var olan tek şansını oğlu ile seyahate çıkarak değerlendirmek istiyor.
Nedim'in tüm ısrarlarına rağmen beklenen Cenk oğlu ile beraber seyahate çıkıyor. Seher, Ceren'in ölümünden annesini sorumlu tutarken gizli bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Zalim İstanbul final bölümü ile bu akşam Kanal D'de...
ZALİM İSTANBUL 39. BÖLÜM FRAGMANI
ZALİM İSTANBUL 39. BÖLÜM 2. FRAGMANI