Zalim İstanbul 39. bölüm ile final yapıyor! Zalim İstanbul 39. bölüm final fragmanları izle

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul bu akşam 39. bölüm ile ekranlara veda ediyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Zalim İstanbul'da bu akşam hem anne hem babasını kaybeden Cenk radikal bir karar alıyor. Cenk'in bu kararının ardından Nedim ile vedalaşma anı köşkte duygusal anların yaşanmasına neden oluyor. Nedim, Cenk'e onun hasta olduğunu öğrendiğini ve eğer bir olursak bütün zorlukların üstesinden geliriz mesajı verse de Cenk var olan tek şansını oğlu ile seyahate çıkarak değerlendirmek istiyor.

Nedim'in tüm ısrarlarına rağmen beklenen Cenk oğlu ile beraber seyahate çıkıyor. Seher, Ceren'in ölümünden annesini sorumlu tutarken gizli bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Zalim İstanbul final bölümü ile bu akşam Kanal D'de...

ZALİM İSTANBUL 39. BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 39. BÖLÜM 2. FRAGMANI