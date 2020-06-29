Zara’dan Çince şarkı

Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı, her bölümde ayrı bir ünlü ismi evinde ağırladığı ‘Çok Akustik’in son bölümüne şarkıcı Zara konuk oldu. Kanal D’de ekrana gelen programda Zara, İzmir’de yapılan ve tüm dünya dillerinde şarkıların okunduğu bir gecede Çince parça söylediğini anlatıp, eseri seslendirdi.