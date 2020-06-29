MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Zara’dan Çince şarkı
29.06.2020 - 07:00 |

Zara’dan Çince şarkı

Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı, her bölümde ayrı bir ünlü ismi evinde ağırladığı ‘Çok Akustik’in son bölümüne şarkıcı Zara konuk oldu.

Zara’dan Çince şarkı
ABONE OL

Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı, her bölümde ayrı bir ünlü ismi evinde ağırladığı ‘Çok Akustik’in son bölümüne şarkıcı Zara konuk oldu. Kanal D’de ekrana gelen programda Zara, İzmir’de yapılan ve tüm dünya dillerinde şarkıların okunduğu bir gecede Çince parça söylediğini anlatıp, eseri seslendirdi.

28 Haziran 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sevgilisiyle sürat teknesinde

Sevgilisiyle sürat teknesinde

Tek engeli sesi olmuş!

Tek engeli sesi olmuş!

İşlerinin başındalar

İşlerinin başındalar

Güzellik saati

Güzellik saati

Sıradaki Haber