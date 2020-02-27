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27.02.2020 - 13:00 |

'Zeynep Hanım izin verirse çıkıyoruz'

Popçu Bengü, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

'Zeynep Hanım izin verirse çıkıyoruz'

Hızlı adımlar ile bir mağazadan başka bir mağazaya giderken görüntülenen Bengü, ayak üstü muhabirler ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Muhabirlerin "Uzun süredir göremiyoruz sizi" demesi üzerine ünlü şarkıcı, "Zeynep Hanım izin verirse çıkıyoruz, kızımla ilgilenmekle meşgulüm pek çıkamıyorum. Şimdi de hemen birkaç mağazaya girip yanına döneceğim" dedi.

Ağustos 2019'ds anne olan Bengü, kısa süren alışveriş turunun ardından evinin yolunu tuttu.

    27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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