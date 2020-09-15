Zeynep Mansur: Şikayetten vazgeçtim ama korkuyorum

Evinin içinin görüntülendiğini düşünen Zeynep Mansur, iddiasına göre; aşağıya bakıp dron'u kumanda eden kişiye “Ne yapıyorsun sen?” diye sordu ve “Evine bakıyorum” yanıtını aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü şarkıcı, aynı binada oturduğunu sonradan öğrendiği kişi hakkında karakola giderek şikayette bulundu. İfade için çağrılan şahıs, yalnızca evinde bıraktığı köpeğini izlediğini söyleyerek Mansur'dan özür diledi.

Mansur, “Oturduğum rezidansın yönetimi de karakolda rapor tuttu. Tutanağım baki. Şikayetten vazgeçtim ama korkuyorum. Bu olay bende psikolojik baskı yarattı. Bir insan, evindeki köpeğe dışarıdan dron ile neden bakar? Bir daha aynı şey olursa avukatım savcılığa başvuracak” dedi.