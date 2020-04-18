Ziynet Sali kimdir, nereli? Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu kimdir, kaç yaşında? Eşi ile yaş farkı nedir?

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali,bir süre aşk yaşadığı sevgilisi Erkan Erzurumlu ile geçtiğimiz sene dünyaevine girdi.Çiftin nikah şahitliğini ise KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar yaptı. Peki Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu kimdir, kaç yaşında?

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1975 tarihinde Lefkoşa'da doğdu. Kıbrıs Türkü şarkıcıdır. Pop tarzında eserler vermekte olup geçmişte rebetiko ve klasik Türk müziği tarzlarında eserler de vermiştir.

Lefkoşa'da doğan ve doğumunun ardından ailesiyle birlikte İngiltere'ye yerleşen Sali, bu dönemde Britanya vatandaşlığı aldı. 1981'de döndüğü Kıbrıs'ta lise düzeyine kadar olan eğitimini tamamlamasının ardından, üniversite öğrenimi için 1994'te İstanbul'a yerleşti ve 1999'da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında profesyonel solistlik yapmaya başlayan Sali, tamamı Türkçe şarkılardan oluşan ilk stüdyo albümü Ba-Ba'yı 2000 yılında, Dost Müzik etiketiyle yayımladı. 2004'te, Zorba Müzik etiketiyle yayımlanan ikinci stüdyo albümü Amman Kuzum'da Yunanca şarkılar da yer almaktaydı. 2005 yılında Amman Kuzum'a "Chiculata" şarkısının eklenmesi sonrasında Chiculata+1 (Amman Kuzum) adıyla bir kez daha aynı şirketten yayımlanan albümün ardından, Ozan Video tarafından 2006'da Mor Yıllar adını taşıyan üçüncü stüdyo albümü piyasaya sürüldü.

Dördüncü stüdyo albümü Herkes Evine, 2008'de DMC etiketiyle yayımlandı ve ertesi yıl bu albüme "Bizde Böyle" şarkısının eklenmesiyle Bizde Böyle + Herkes Evine adlı albüm piyasaya sürüldü. 2010'da DMC tarafından yayımlanan albüm dışı ilk single'ı "Rüya", Türkiye listelerinde bir numaraya yükselen ilk şarkısı oldu. DMC ile çalışmaya devam eden Sali'nin, 2010'da "Bize Yeter" single'ı ve 2011'de, kariyerinin ilk derleme albümü Collection satışa sunuldu. 2012'de GNL Entertainment etiketiyle, Sonsuz Ol adlı beşinci stüdyo albümü ve bu albümün yanı sıra daha önceki bazı şarkılarının remikslerinin yer aldığı Sonsuz Ol + Remixes piyasaya çıktı. Ertesi yıl, yine GNL Entertainment tarafından, kendisinin ilk konser albümü Bir Akdeniz Rüyası yayımlandı. 2013'te GNL Entertainment tarafından yayımlanan "Gelemiyorum Yanına" single'ının ardından tekrar DMC ile çalışmaya başlayan sanatçının 2014'te yayımlanan "Bugün Adım Leyla" single'ı ile konser kayıtlarının yer aldığı Bugün Adım Leyla albümü, ertesi yıl piyasaya sürüldü. 2015'teki altıncı ve son stüdyo albümü No 6 sonrasında sırasıyla "Ağlar mıyım? Ağlamam" (2017), "Magic" (2017), "Deli Divanenim" (2018) ve "Hadi Hoppalara" (2018) olmak üzere dört single çıkarırken "Magic" single'ı Sali'nin ilk İngilizce şarkısı oldu. Kariyeri boyunca çeşitli ödüller kazanan ve adaylıklar elde eden Sali'nin Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nde iki ödülü de bulunmaktadır.

ERKAN ERZURUMLU KİMDİR?

4 Haziran 1984 tarihinde doğdu. İngiltere Londra’da dünyaya gelen Erkan Erzurumlu müzisyen bir aile de yetişmiştir. Çok erken yaşta gitar ile tanışan sanatçı’nın babası Kıbrıs’ın tanınan müzisyenlerinden Turgay Erzurumlu’dur. Babasının desteği ve yönlendirmesi ile Jazz, Rock, Flamenko ve Fusion gibi farklı müzik tarzlarını erken yaşta tanımış ve benimsemiştir.

İlk profesyonel müzik çalışmalarına Namık Kemal Lisesi Orkestrası ile başlamış o dönemde liseler arası müzik yarışmalarında üst üste 1. likler elde etmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü’nden mezun olmuştur. Klasik batı müziği üzerine öğrenim görmüş, okul dönemi süresince Güney Koreli Dr. Hyunjin Minden klasik gitar eğitimi almıştır. Ayrıca eğitim döneminde Jazz, Fusion ve Flamenko gibi farklı tarzlarda çalışmalar yapmış ve resitaller vermiştir.

Son dönemlerde ünlü sanatçı Ziynet Sali ile birlikteliği gündeme sıkça geliyordu. Gitarist Erkan Erzurumlu, Ziynet Sali ile dünya evine girdi.