Zübeyde Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde rolü ile Sezin Akbaşoğulları nereli, kaç yaşında?

Berkyaruk'un annesi olacak Zübeyde Hatun, TRT1 ekranlarındaki Uyanış Büyük Selçuklu dizisine kısa sürede damga vurdu. İzleyenler Zübeyde Hatun'un gerçek ismi nedir merak ediyor. Zübeyde Hatun rolünü oynayan Sezin Akbaşoğulları boyu ve kilosu gibi ayrıntılar da araştırılanlar arasında. İşte, Zübeyde Hatun hayatı...

ZÜBEYDE HATUN TARİHTE KİMDİR?

Babası, Çağrı Bey'in oğlu Emir Yakuti olan Zübeyde Hatun, Sultan Melikşah ile evlendi ve kocası Melikşah üzerinde etkiliydi.1081 yılında Berkyaruk'u dünyaya getirdi. Oğlu Berkyaruk Selçuklu Sultanı olunca bir süre sonra kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş isyan etti. Berkyaruk'un isyanı bastırıp amcasını öldürmesi üzerine annesini yanına getirmek istedi ancak veziri Müeyyidülmülk buna karşı çıktı.

Zübeyde Hatun, Müeyyidülmülk'ün karşı çıktığını öğrenince bu durum neticesinde Müeyyidülmülk azledilerek yerine kardeşi Fahrülmülk vezirliğe getirildi. Vezirlikten azledilen Müeyyidülmülk'ün teşvikiyle isyan edip sultanlığını ilan eden Muhammed Tapar Müeyyidülmülk'ü vezirliğe getirdi. Muhammed Tapar, Rey şehrine geldiğinde Zübeyde Hatun'da oradaydı. Müeyyidülmülk Zübeyde Hatun'u önce hapsetti ardından da öldürttü.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİM?

Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Oyunculuk hayatına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla adım attı. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile yaptı. Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.

DİZİLERİ

2000-2003 Bizim Evin Halleri

2000-2003 Bizim Evin Halleri

2005 Beyaz Gelincik

2005 Eylül

2007 Sır Gibi

2008 Derdest

2009 Ah Kalbim

2010 Küstüm Çiçeği

2011 Sen De Gitme

2012-2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2014 Ah Neriman

2015 Racon Ailem İçin

2015 Hatırla Gönül

2016 Cesur ve Güzel

2017 Fi

2018 Babamın Günahları

2018 Ağlama Anne

2020 Kırmızı Oda

FİLMLERİ

2004 Gülizar

2004 Bir Aşk Hikayesi

2008 O... Çocukları

2010 Kardelen

2010 Kavşak

2011 Yabancı

2014 Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku

2018 Sevgili Komşum