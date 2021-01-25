Zübeyde Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde rolü ile Sezin Akbaşoğulları nereli, kaç yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Başhatun olan Zübeyde Hatun karakterine Sezin Akbaşoğulları hayat veriyor. Dizide dikkatleri çeken Sezin Akbaşoğulları kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun neden ve kaç yaşında öldü? Sezin Akbaşoğulları dizileri haberimizde.
Berkyaruk'un annesi olacak Zübeyde Hatun, TRT1 ekranlarındaki Uyanış Büyük Selçuklu dizisine kısa sürede damga vurdu. İzleyenler Zübeyde Hatun'un gerçek ismi nedir merak ediyor. Zübeyde Hatun rolünü oynayan Sezin Akbaşoğulları boyu ve kilosu gibi ayrıntılar da araştırılanlar arasında. İşte, Zübeyde Hatun hayatı...
ZÜBEYDE HATUN TARİHTE KİMDİR?
Babası, Çağrı Bey'in oğlu Emir Yakuti olan Zübeyde Hatun, Sultan Melikşah ile evlendi ve kocası Melikşah üzerinde etkiliydi.1081 yılında Berkyaruk'u dünyaya getirdi. Oğlu Berkyaruk Selçuklu Sultanı olunca bir süre sonra kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş isyan etti. Berkyaruk'un isyanı bastırıp amcasını öldürmesi üzerine annesini yanına getirmek istedi ancak veziri Müeyyidülmülk buna karşı çıktı.
Zübeyde Hatun, Müeyyidülmülk'ün karşı çıktığını öğrenince bu durum neticesinde Müeyyidülmülk azledilerek yerine kardeşi Fahrülmülk vezirliğe getirildi. Vezirlikten azledilen Müeyyidülmülk'ün teşvikiyle isyan edip sultanlığını ilan eden Muhammed Tapar Müeyyidülmülk'ü vezirliğe getirdi. Muhammed Tapar, Rey şehrine geldiğinde Zübeyde Hatun'da oradaydı. Müeyyidülmülk Zübeyde Hatun'u önce hapsetti ardından da öldürttü.
SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİM?
Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Oyunculuk hayatına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla adım attı. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile yaptı. Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.
DİZİLERİ
2000-2003 Bizim Evin Halleri
2000-2003 Bizim Evin Halleri
2005 Beyaz Gelincik
2005 Eylül
2007 Sır Gibi
2008 Derdest
2009 Ah Kalbim
2010 Küstüm Çiçeği
2011 Sen De Gitme
2012-2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
2014 Ah Neriman
2015 Racon Ailem İçin
2015 Hatırla Gönül
2016 Cesur ve Güzel
2017 Fi
2018 Babamın Günahları
2018 Ağlama Anne
2020 Kırmızı Oda
FİLMLERİ
2004 Gülizar
2004 Bir Aşk Hikayesi
2008 O... Çocukları
2010 Kardelen
2010 Kavşak
2011 Yabancı
2014 Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku
2018 Sevgili Komşum