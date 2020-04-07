Zülfü Livaneli : Corona virüs yaz aylarında geçer

Corona virüse yakalandığı iddiaları ile gündeme gelen Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabı üzerinden durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz gün Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın Yotube kanalı üzerinden yapılan canlı yayına konuk oldu. Başkan Ali Kılıç ile bir süre sohbet eden Livaneli, daha sonra söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında yaşanan salgın hastalıklara karşı verilen mücadeleye değinen Livaneli’nin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

Corona virüs salgını hakkında konuşan Livaneli, “Ben size bir şey söyleyeyim. İçime öyle doğuyor, yaz aylarında bu geçer” dedi.