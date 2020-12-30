Ezo Sunal kimdir, kaç yaşında? Ezo Sunal eşi kim, hamile mi?

Ezo Sunal, Salzburg Mozarteum Üniversitesinde Orff-Schulwerk eğitimi aldı. Oyunculuk deneyimini ise Tutsak dizisinde elde etti. Çocuk gelişimi ile yakından ilgilenen Ezo Sunal, çocuklara yönelik kitaplar çıkardı. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın kızı olan Ezo Sunal, hamile olduğunu ve bebek beklediğini duyurdu. İşte, detaylar...

EZO SUNAL KİMDİR?

Sunal, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Kemal Sunal'ın kızıdır. Salzburg Mozarteum Üniversitesinde Orff-Schulwerk eğitimi aldı. Ezo Sunal, 2007 yılında Tutsak dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini elde etti. Bir dönem ise Elele dergisinde editörlük yaptı. Ezo Sunal, aynı zamanda Okan Üniversitesi Çocuk gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında dersler vermiştir. Show TV'de yayınlanan "Güldüy Güldüy Show" çocuk programının sunuculuğunu yaptı. 2018 yılında müzisyen Ömer Öztüyen ile dünya evine girdi. Ve çift bir bebek bekliyor.