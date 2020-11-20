Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Fenerbahçe Beko hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague 10. haftasında Anadolu Efes'in başarısının ardından Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı da zafer için üstün gayret göstermeye hazırlanıyor. Deplasmanda ter dökecek sarı lacivertli ekip, İspanya'nın başarılı takımı Real Madrid'e karşı oynayacak. Real Madrid - Fenerbahçe Beko hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

THY Avrupa Ligi 10 hafta karşılaşmaları Real Madrid ve Fenerbahçe ile devam edecek. İki takım, 20 Kasım Cuma günü saat 23:00'de karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı lacivertli ekip, Real Madrid'e konuk oluyor. WiZink Center Madrid'de gerçekleşecek basketbol maçı Bein Sports 3 kanalından canlı olarak takip edilebilecek.