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20.11.2020 - 13:50 |

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Fenerbahçe Beko hangi kanalda?

Real Madrid ve Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Lig'in 10. haftasında sarı lacivertli takım, önceki yenilgisini telafi etmeye çalışacak. Fenerbahçe, son maçını Baskonya ile gerçekleştirmiş ve 86-68 mağlup olmuştu. İşte, Real Madrid - Fenerbahçe Beko basket maçı saat kaçta?

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Fenerbahçe Beko hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague 10. haftasında Anadolu Efes'in başarısının ardından Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı da zafer için üstün gayret göstermeye hazırlanıyor. Deplasmanda ter dökecek sarı lacivertli ekip, İspanya'nın başarılı takımı Real Madrid'e karşı oynayacak. Real Madrid - Fenerbahçe Beko hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

THY Avrupa Ligi 10 hafta karşılaşmaları Real Madrid ve Fenerbahçe ile devam edecek. İki takım, 20 Kasım Cuma günü saat 23:00'de karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı lacivertli ekip, Real Madrid'e konuk oluyor. WiZink Center Madrid'de gerçekleşecek basketbol maçı Bein Sports 3 kanalından canlı olarak takip edilebilecek. 

Merkez Bankası'nın faiz kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dün faiz kararını bu çerçevede değerlendiriyoruz. Ülkemizi faiz, enflasyon, kur sarmalıdan çıkarmak zorundayız. Aksi halde bedel ödemek durumunda kalırız. Reformlarla ülkemiz bu kronik sancıdan kurtulacak' dedi.
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