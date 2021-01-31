5 adımda aşı rehberi

Türkiye’de Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak’ta başlayan aşılama programı kapsamında başta sağlık çalışanları olmak üzere yaklaşık 2 milyon kişiye Çin menşeili CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı. Bu hafta itibarıyla aşı sırası 75-79 yaş grubuna kadar geldi. Gelecek haftadan itibaren 70-74 ve ardından 65-69 yaş grubunun aşılanması ve böylece aşı programında birinci aşamanın tamamlanması öngörülüyor. Peki aşı sıranızın geldiğini nasıl öğrenecek, sıranız gelince nereye başvuracaksınız? Sağlık Bakanlığı’nın aşı uygulamasını il bazında takip etmeyi de sağlayan Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ndan da yararlanarak aşılama süreciyle ilgili bilinmesi gerekenleri derledik.

1 - Kimler öncelikli?

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı uygulanacak grup sıralamasına göre, birinci grup üç adımdan oluşuyor. İlkinde elbette sağlık çalışanlarının aşılanması var. İkincisi bakım ve koruma evlerinde kalan ve çalışanlar. Üçüncü olaraksa 65 yaş üstü kişiler geliyor. 65 yaş üstü grup da kendi içinde bir sıralama içeriyor. Buna göre öncelik, 90 yaş ve üzeri kişilerden başlayarak kademeli olarak beşer yaş arayla alt yaş gruplarına ulaşmak. Bu programa göre, 90 yaş ve üzeri grubun aşılanmasına 19 Ocak’ta başlandı ve bu hafta itibarıyla sıra 75-79 yaş grubuna kadar geldi. Önümüzdeki haftadan itibaren de sıranın 70-74 ve ardından 65-69 yaş gruplarına gelmesi ve böylece aşı programında birinci aşamanın tamamlanması öngörülüyor.

2 - Aşı sıranızı sorgulayın

Aşı sıranızın gelip gelmediğini öğrenmenin iki yolu var. Birincisi e-Nabız hesabınıza giriş yapmak. Eğer e-Nabız sistemini ilk kez kullanacaksanız, öncelikle e-devlet üzerinden sisteme giriş yapmanız ve kendinize ait bir şifre oluşturmanız gerekiyor. Aile hekiminize başvurarak geçici şifre istemek de bir seçenek. E-nabız dışındaki yol ise kısa mesaj olarak AŞI yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla TC kimlik numaranız ile TC kimlik seri numaranızın son 4 hanesini 2023’e göndermek. Bu arada şu sıralar dolandırıcıların “Aşı sıranız geldi” içerikli sahte mesaj gönderme yöntemine başvurduklarını ve bu mesajlarda yer alan linklere asla tıklamamanız gerektiğini hatırlatalım.

3 - Randevu alın

Eğer aşı yapılacak grupta yer alıyorsanız Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden, Alo 182’yi arayarak ya da yine e-Nabız’ı kullanarak randevu talebinde bulunmanız gerekiyor. Ardından aşı olacağınız hastane ya da aile hekimliğinin yanı sıra tarih ve saat seçimlerinizi yaptıktan sonra aşı barkodunuzla birlikte randevunuz oluşturulacak. Randevu bilgileriniz size kısa mesaj yoluyla ulaştırılacak, ayrıca e-Nabız ve MHRS üzerinden de görüntülenebilecek. Akıllı telefon veya bilgisayar kullanmıyorsanız bu işlemleri Alo 182’yi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

4 - İlk doz uygulama

Randevu aldığınız sağlık kuruluşuna gittiğinizde, sağlık personeli aşınızın barkodunu okutarak kaydedecek ve aşınızı uygulayacak. Uzmanlar, kalabalık oluşturmamak adına aşı randevusuna tek gidilmesini öneriyor ancak elbette ihtiyaç duyulması halinde bir refakatçi eşliğinde de gidilebilir. Aşı olduktan sonra herhangi beklenmedik bir etkiye karşı 15 dakika beklemek gerekiyor. Uzmanlar, aşı uygulamasından sonra hafif ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ya da aşı uygulanan bölgede şişme ya da kızarıklık benzeri yan etkilerin görülebileceği, bunlar dışında ciddi bir rahatsızlık hissedilmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor.

5 - İkinci doz 28 gün sonra

Aşınız yapıldıktan sonra sağlık personeli, 28 gün sonra uygulanmak üzere ikinci doz aşı için randevunuzu oluşturacak. Randevu bilgileri size kısa mesaj yoluyla iletilecek ve yine e-Nabız ve MHRS sistemleri üzerinden erişilebilir olacak. Aşı bilgilerinizi ayrıca Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden de görüntüleyebileceksiniz.

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden aşı programıyla ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara yanıt bulabilirsiniz. Platforma covid19.asi.gov.tr adresi üzerinden ulaşmak mümkün.

YETERİNCE AŞI VAR MI?

Çin’den sipariş edilen CoronaVac aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi 30 Aralık 2020’de Türkiye’ye gelmişti. 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatın 6.5 milyon dozluk ilk bölümü 25 Ocak’ta, 3.5 milyon dozluk ikinci bölümü de 29 Ocak’ta ulaştı. Türkiye’nin toplam 50 milyon doz CoronaVac aşısı sipariş verdiği biliniyor.