70 yıllık kültür sanat arşivinden kimler geldi kimler geçti...

Yıllar önce Kadıköy’de bir sahaftan Haldun Taner’in “Devekuşuna Mektuplar” adıyla köşesinde yazdığı yazıların derlendiği “Önce İnsan” adlı kitabını aldığımda her sayfasını büyülenmiş gibi okumuş, aklımdan pek çok şey geçirmiştim, tek bir şey hariç; o da Milliyet’in 70’inci yılını aynı hayale tutunduğum insanlarla birlikte kutlayacak kadar şanslı olmak.

Türk basın tarihinin ilk kültür sanat sayfasını hazırlayan gazetesi Milliyet 70 yıl boyunca sayfalarını bugün meşalesinde hem yolumuzu aydınlatan hem de üsluplarıyla içimizi ısıtan isimlere açtı. ‘60’larda “Taş”layan 2000’lerde “Şeytanın Gör Dediği”ne baktığımız Çetin Altan gibi... Bugünlerde onu ne çok anıyor ve her ne yaşarsak yaşayalım öğüdünü tutup enseyi karartmıyoruz! Enseyi karartmıyoruz çünkü Duygu Asena’nın ‘‘Kadının adı yok’’ diye haykırdığı satırları şimdilerde başka isimler yazıyor; yarınlarda da Milliyet yine kadın diyecek. Eğer arşiv meraklısıysanız belki de bu karantina günlerinde yapacağınız en iyi şeylerden biri Milliyet’in gazete arşivine üye olmak olabilir. Gülten Dayıoğlu’dan Yaşar Kemal’e kadar usta kalemlerin tefrika edilmiş öykülerini okuyacak Milliyet’in zengin kültür sanat sayfaları arasında kaybolacaksınız. Ardında koca 70 yılı taşıyan ve bugünlerde sayfalarında adımızı görme mutluluğu yaşadığımız Milliyet’te, Abdi İpekçi’nin davetiyle Peyami Safa eleştirel yazılar kaleme aldı, Burhan Felek ise özellikle pazarları Recebin Kahvesi’nden yazdığı köşesinde okurları yıllarca güldürdü. Basında kültür ve sanatın başkenti olan Milliyet’ten yolu geçenler arasında William Faulkner ve Shakespeare’i dilimize kazandıran ilk kültür bakanımız Talat Halman da var, Türk basınının tarihi simalarından Refii Cevat Ulunay da. Sinema, tiyatro, şiir, müzik ve eleştiri alanında dönemin önde gelen isimlerinin sayfalarında dolaştığı Milliyet’te Tarık Buğra ‘50’lerde edebiyat eleştirileri kaleme aldı, oyun yazarı ve gazeteci Ahmet Refik Erduran da Abdi İpekçi’nin davetiyle 1965’te kapısından girdiği gazetede 1981 yılına kadar keyifle okunan sayısız yazı yazdı. Milliyet’in görkemli kültür sanat arşivini tararken bir sokağından Selim İleri çıkıveriyor, bir diğerinde Zeynep Oral, Oktay Akbal selamlıyor sizi. Ve daha kime rastlayabilirim dediğiniz anda Ahmet Oktay ya da yazdığı hicivlerle ünlenmiş Bedii Faik Akın okurken buluyorsunuz kendinizi. Milliyet’in 70’inci yaşını kutlarken elimizde tuttuğumuz meşalede bu isimlerin elinin sıcaklığını ve cesaretlerinin bulaşıcılığını hissederek yazıyoruz satırlarımızı. Sanatın iyileştiriciliğine inanıyor ve Milliyet’in 70’inci doğum gününü Milliyet’e emek vermiş bu özel isimlerin yazılarıyla sizi buluşturarak kutluyoruz.