“Aşılamada doğru yoldayız”

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında başlayan aşılama programına sağlık çalışanlarının yanı sıra yüksek risk grubunda olan yaşlılar da girmişti. 90 yaş ve üzeri grupta 19 Ocak’ta başlanan aşılama, 75 ve üzeri gruba kadar ilerledi. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hasan Hüseyin Başıbüyük çağrı merkezlerine gelen telefonlarda, yaşlıların yüzde 30-37’lik kesiminin aşı olmayı düşünmediğini, bu konuda tereddütleri gidermeye çalıştıklarını söylemişti. Dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet’in Çinli Sinovac’ın geliştirdiği CoronaVac ile ilgili geçtiğimiz günlerde yayımladığı araştırma, ferahlatıcı sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Verilere göre, “Çin aşısı” olarak bilinen CoronaVac’ın, 60 yaş ve üstü yetişkinlerde ciddi yan etkilere ve rahatsızlıklara neden olmadan bağışıklık tepkisi oluşturduğu açıklandı.

Lancet, bu bulgularla birlikte Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac’ın 60 yaş ve üzeri kişilerde güvenle kullanılabileceğinin de altını çizdi. Faz 1 ve Faz 2 klinik denemelerinden elde edilen verilerle ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Gül Ergör’ün görüşlerine başvurduk.

Araştırmadaki verilerin Faz 1 ve Faz 2 sonuçları olmasının bugüne kadar yapılanları doğruladığını söyleyen Ergör, “Bu yayının sonuçları oldukça iyi. Aşının etkinliği, güvenliği yani hem antikor oluşturduğu hem de önemli bir yan etki yapmadığı bu tür çalışmalarda ortaya çıkıyor. Biz en başta zaten olumsuz bir sonuç beklemiyorduk ama antikorun düşük olabileceğini düşünüyorduk ama bu da olmadığını gösterdi. Bu da güzel bir şey. Burada eksik olan, daha büyük gruplarda yapılması gereken Faz 3 çalışması. Bu çalışma 100 kişi üzerinde yapılmış ama 10 bin kişi üzerinde yapılsa çok daha geniş bir yaş aralığı ve farklı durumlar ortaya çıkacak. Onun için asıl Faz 3’ten aşının gücünü görüyoruz. Bu sonuç diyor ki; bu işe yarayan bir ilaçtır ve zarar da vermemektedir. Bu nedenle iyi haber ama Faz 3 sonuçları da çıkması lazım. Fakat pandemideyiz, bütün dünya hızlı kararlar alıyor. Yapılan şeyi destekliyor ve en azından doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” diyor.

“Sırası gelen beklemesin”

Bu yayının yaşlılar için tatmin edici olması gerektiğini söyleyen Ergör, bugüne kadar uzmanların aşı olunması konusundaki ısrarının ne denli haklı olduğunu da göstermiş olduğunu söylüyor. Korktukları için aşıdan uzak duran insanların artık bunu bırakmaları gerektiğini de vurgulayan profesör, “İlk başlangıçta 80 yaş üstü grupta, 3’te 1’i aşı yaptırdı. Ama şimdi bu oran artmaya başladı. İnsanlar ne yazık ki çevresinde gördüklerine duyduklarına göre karar veriyor. Eğer çevrelerinden kötü bir şey duymazlarsa güvenleri geliyor. Halktaki inanış, eğilim gördükleri üzerine. Ama tabii çok da geçirmemek gerek, çünkü aşı kalmayabilir. Alt gruplara gelindiğinde belki aşı olma şansını kaybedebilir” diyerek sırası gelen herkesi aşı olmaya davet ediyor. Bu anlamdaki kaygıların da ancak gerçek yaşam öykülerini daha çok duymamızla yok olabileceğini söylüyor.

“Endişe edecek bir durum yok”

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Önder Ergönül: CoronaVac aşısının şu ana kadar 65 yaş üzerinde bilinen olumsuz bir etkisi yok. O yüzden endişe edecek bir durum söz konusu değil. Ölüme sebep olabilecek herhangi bir risk durumu şu ana kadar bildirilmedi. Bilinen ciddi bir yan etki yok. Aşının etkinliğiyle ilgili sorular olabilir ancak bu herkes için geçerli. O nedenle aşının güvenliğiyle ilgili bir sorunumuz yok, şu anda meselemiz aşının tedariği ve etkinliği.