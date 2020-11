Balıktan makarna

Son bir yılda açıklamaya çalıştığımız her konuda cümlenin başına pandemi geliyor. Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü’nden Doç. Dr. Özlem Emir Çoban ile Keban Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Zülfü Çoban’ın geliştirdikleri makarnayı anlatmak için de oradan başlayacağız.



Pandemiyle birlikte en çok stokladığımız ürünlerden biri olan makarna, lezzeti kadar çabuk hazırlanmasıyla da hayatımızı kolaylaştıran bir ürün. Diğer yandan çok sağlıklı olduğunu söylemekse mümkün değil. Makarnayı besin değeri açısından daha çok güçlendirmek ve glutensiz beslenenlerin de tüketebilmesi için proje geliştiren akademisyenler 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda gümüş madalya kazandı.



Balık eti ve balık kılçığı tozuyla zenginleştirilmiş ve çölyak hastalarının da tüketebileceği bu inovatif ürünün sofralara gelmesi için birçok makarna üreticisiyle görüşmeler sürerken bu sağlıklı makarnanın geliştiricilerinden Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu ile konuştuk.



İki yılda geliştirildi



Dr. Fadıloğlu fikrin ortaya çıkışını “Balık tüketimine yönelik farkındalık yaratmak ve tüketiciyi duyusal olarak tatmin edecek, kolay hazırlanabilen yeni ürünler üzerine fikir alışverişinde bulunuyorduk. Fikrin oluşması, besin değerinde minimum kayıplara yol açacak işleme yöntemlerinin uygulanması, balık kokusunun uzaklaştırılması ve ürünün elde edilmesinden oluşan süreç 2 yıla yakın sürdü. Elde ettiğimiz ürün herhangi bir kimyasal ya da koruyucu içermiyor. Denemelerimizde balık kokusu almadığınız, besleyici değeri yüksek bir makarna elde ettik. Çocuktan yetişkinine her yaştan insanın severek tükettiği makarnayı, balık eti ve balık kılçığı tozuyla zenginleştirmiş olduk” diye anlatıyor.



Fadıloğlu geliştirdikleri ürünün faydalarına dikkat çekiyor: “Büyüme ve gelişme çağında olan çocuklar için oldukça yararlı olacak yenilikçi ürün elde edildi. Laktoz intoleransı olan insanlara protein ve kalsiyum açısından zengin bir gıda sunmak, balık sevmeyenlere balık içeren makarnayı sevdirmeyi hedefledik. Ayrıca gluten intoleransı veya çölyak hastalığı olan insanlara protein ve kalsiyum açısından zengin glutensiz makarna sunduk.”



Alabalıktan çipuraya



Türk Patent ve Marka Kurumu’na ulusal ve uluslararası patent başvurusunda bulunmuşlar. Dr. Fadıloğlu, hem deniz balıkları hem tatlı su balıkları yönünden zengin türlere sahip olduğumuzun altını çizerek patente konu olan üründe alabalıktan levrek ve çipuraya kadar her türlü balık ve su ürünüyle çalışarak olumlu sonuç aldıklarına; gerek yöntem, gerekse içerik olarak ulusal ve uluslararası alanda böyle bir ürün bulunmadığına dikkat çekerek her koşulda talep görecek bu ürünün ticarileşme potansiyelinin yüksek olduğunu ifade ediyor.