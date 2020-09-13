Botanik kökenli konfor

Lenzing grubu yenilenebilir ağaç ham maddesinden botanik kökenli özel elyaflar üretiyor. Lenzing’in ödüllü ve verimli kapalı döngü üretim sürecine dayanan Refibra teknolojisiyle üretilen elyafların kullanıldığı ürünler, günlük kullanımda sürdürülebilirlik ve doğal konforu bir araya getiriyor. Kumaşın nefes alabilirliğine katkı sağlayan ve ciltte nazik bir dokunuş bırakan markanın botanik kökenli elyaflar içeren koleksiyonu Dagi mağazalarında ve dagi.com.tr’de satışa sunuldu.