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    HaberlerPazar Haberleri Botanik kökenli konfor
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    13.09.2020 - 03:00 |

    Botanik kökenli konfor

    Dagi’nin yeni çevre dostu koleksiyonu Tencel imzasıyla sürdürülebilirliği ev, uyku ve iç giyimine taşıyor.

    Botanik kökenli konfor

    Lenzing grubu yenilenebilir ağaç ham maddesinden botanik kökenli özel elyaflar üretiyor. Lenzing’in ödüllü ve verimli kapalı döngü üretim sürecine dayanan Refibra teknolojisiyle üretilen elyafların kullanıldığı ürünler, günlük kullanımda sürdürülebilirlik ve doğal konforu bir araya getiriyor. Kumaşın nefes alabilirliğine katkı sağlayan ve ciltte nazik bir dokunuş bırakan markanın botanik kökenli elyaflar içeren koleksiyonu Dagi mağazalarında ve dagi.com.tr’de satışa sunuldu.

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