“Bu dernek umut olmak için kuruldu”

Erdoğan Uludağ, Almanya’da doğup büyümüş, uzun yıllardır Türkiye’de tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı. 1994’ten bu yana sürdürdüğü gönüllü yardım çalışmalarını, “Para kazanmak bir başarı göstergesi olabilir ama benim için asıl başarı paylaşmak, insanların hayatlarına dokunmak, hayatta var olma sebebimizi anlamak ve hayatımıza anlam katmak. Ben bu anlamı bir insanın yüzünü güldürürken buldum ve bu duyguyu hiçbir şeye değişmem” diye tarif ediyor. Bugüne dek, eğitim, gıda, barınma, sağlık gibi birçok alanda ihtiyaç sahiplerine sağladıkları destekleri, kısa süre önce kurduğu Umudum Olur Musun? Derneği ile kalıcı bir yapıya dönüştürdü. Dernek kurma motivasyonunu da “İnsanların yaptıkları yardımların, gerçekten ihtiyacı olan kişilere ulaştığının teminatı olacak bir yapı kurmak istedik” diye açıklıyor.

Günde 3 binin üzerinde yardım talebi aldıklarını ve talepleri bugüne dek hiçbir destek almadan karşıladıklarını anlatan Uludağ, “Bundan sonra yardıma ihtiyacı olan daha fazla insana ve canlıya yardım eli uzatmak için çalışmalarımıza bir dernek çatısı altında devam etmek istedik. Böylece ekibimiz daha da büyüyecek, hem destek bekleyen hem de yardım etmek isteyen kişiler bize daha kolay ulaşacak ve Umudum Olur musun? Derneği olarak çalışmalarımız daha güçlü ve daha organize bir şekilde devam edecek” diyor.

“Sınır tanımadan umut olmaya devam edeceğiz”

Uludağ, dernek olarak özellikle pandemi döneminde ekonomik zorluklar yaşayan 7 bin 500 kişiye gıda, maske, hijyen ürünleri ve yakacak desteğinde bulunmanın yanında uzaktan eğitime erişim problemi yaşayan 750 öğrenciye de tablet ve telefon dağıtımında bulunduklarını anlatıyor: “Bunun yanı sıra afet sonrası desteğe ihtiyaç duyan kişilere yardım eli uzatılmasından eğitim desteğine ihtiyacı olan çocuklara burs sağlanmasına, maddi yetersizlikler nedeniyle tedavileri yapılmayan ya da yarım kalan kişilere destek sağlanmasından cinsel istismar davalarına müdahil olup mağdurlara psikolojik destek sağlamaya birçok çalışma yürütüyoruz. Yakın geçmişten örnek vermek gerekirse geçen yıl dünya güzelimiz Azra Akın ile cezaevinde anneleriyle birlikte yaşamak zorunda olan çocuklarımız için bir farkındalık projesi başlattık. Bu çocuklarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Manisa Vali Yardımcımız Mevlüt Özmen aracılığıyla ihtiyacı olduğu tespit edilen 2 bin çocuğumuza kitap, mont, bot, oyuncak desteği sağladık.”

Dernek çatısı altında aralarında doktor, avukat, sanatçı, iş insanı, oyuncu gibi çok sayıda meslekten 50’den fazla gönüllüyle çalıştıklarını anlatan Uludağ, “İlk hedefimiz Türkiye’nin yedi bölgesinde temsilcilik kurmak ve bu temsilciliklerde gençlerimize istihdam sağlamak” diyor ve yardım çalışmalarını sınır tanımaksızın sürdürmek üzere çağrıda bulunuyor: “Bu dernek daha çok insana umut olmak için kuruldu. Bundan sonra da hiçbir sınır tanımadan Türkiye’nin dört bir yanında yardıma ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Umudum Olur Musun? Derneği’nin gücünün artması bu nedenle çok değerli.”