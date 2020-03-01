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    HaberlerPazar Haberleri Çocuklar afet çantası hazırlayacak
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    01.03.2020 - 04:00 |

    Çocuklar afet çantası hazırlayacak

    Çocuklar, KidZania İstanbul’da 1-7 Mart Deprem Haftası’nda Deprem Simülasyon Merkezi aktivitesiyle doğal afet kavramı hakkında bilinçlenme fırsatı buluyor.

    Çocuklar afet çantası hazırlayacak

    Etkinliğe katılanlar hafta boyunca farklı etkinliklerle deprem özelinde, doğal afet kavramı hakkında önemli bilgiler edinecek. Çocuklar, DowAksa Deprem Simülasyon Merkezi’nde ‘Toplum Afet Gönüllüsü’ olarak görev alacak. Doğal afet kavramı hakkında bilgilerin yanı sıra deprem bölgelerini ve fay hatlarını öğrenecek çocuklara deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenler interaktif bir sohbetle anlatılacak. Ardından simülasyon alanında “Çök Kapan Tutun” hareketini deneyimleyecek olan çocuklar, depremde hasar görmüş bir binanın içine girerek neden hasarın oluştuğu ve nasıl önlem alınacağını birebir görerek ve yaşayarak öğrenebilecek.

    Çocuklar afet çantası hazırlayacak

    Aktiviteye katılacak çocuklar acil durumda aranacak telefon numaralarını öğrenerek acil durum magnetlerinin de sahibi olacak. Etkinlikte depremin nedenleri ve acil deprem çantasında olması gerekenler hakkında bilgi verilecek çocuklar, El Sanatları Atölyesi’nde ‘Benim Acil Durum Çantam’ etkinliğine katılarak afet çantası hazırlayacaklar.

    29 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında öne çıkan gelişmeler
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