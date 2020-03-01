Çocuklar afet çantası hazırlayacak

Etkinliğe katılanlar hafta boyunca farklı etkinliklerle deprem özelinde, doğal afet kavramı hakkında önemli bilgiler edinecek. Çocuklar, DowAksa Deprem Simülasyon Merkezi’nde ‘Toplum Afet Gönüllüsü’ olarak görev alacak. Doğal afet kavramı hakkında bilgilerin yanı sıra deprem bölgelerini ve fay hatlarını öğrenecek çocuklara deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenler interaktif bir sohbetle anlatılacak. Ardından simülasyon alanında “Çök Kapan Tutun” hareketini deneyimleyecek olan çocuklar, depremde hasar görmüş bir binanın içine girerek neden hasarın oluştuğu ve nasıl önlem alınacağını birebir görerek ve yaşayarak öğrenebilecek.

Aktiviteye katılacak çocuklar acil durumda aranacak telefon numaralarını öğrenerek acil durum magnetlerinin de sahibi olacak. Etkinlikte depremin nedenleri ve acil deprem çantasında olması gerekenler hakkında bilgi verilecek çocuklar, El Sanatları Atölyesi’nde ‘Benim Acil Durum Çantam’ etkinliğine katılarak afet çantası hazırlayacaklar.