Çocuklar “Bir De Buradan Bak” diyor

Kalyon Kültür, Her Yerde Sanat Derneği ile yeni bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Nişantaşı Taş Konak’taki Kalyon Kültür binasında 30 Ekim’de açılışı yapılacak sergi, “Bir De Buradan Bak” adını taşıyor. Mardinli çocuklarla mülteci çocuklara sanatsal bir buluşma alanı sunma amacıyla yola çıkan Her Yerde Sanat Derneği, 2012’den bu yana sirk sanatlarına odaklanan Sirkhane, müzikal çalışmalara odaklanan Müzikhane ve fotoğraf çalışmalarına odaklanan DARKROOM projeleriyle adından söz ettiriyordu. Fotoğrafçı Serbest Salih tarafından yürütülen DARKROOM projesi kapsamında hayata geçen “Bir De Buradan Bak” sergisi farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu mülteci olan çocukların çektikleri analog fotoğraflardan oluşuyor.

Kalyon Kültür’ün tarihi binasının iki katında çocukluk dönemini ve çocukların bakışını yine çocukların gözünden, olduğu gibi gözler önüne serecek. İzleyicilerine de ev, yabancı, ortasında ve bir arada temaları üzerinden kurgulanan yeni bir deneyim alanı sunacak.

“Anda kalmayı en iyi çocukken beceririz”

“Bir De Buradan Bak” sergisinin küratörlüğünü Sinan Eren Erk ve Sezgi Abalı üstleniyor. Anda kalmayı en iyi çocukken yapabildiğimizi söyleyen Abalı, sergiden yola çıkarak çocuklukla ilgili şunları söylüyor: “Geçmişe ya da geleceğe gitmeden anda kalmayı en iyi çocukken beceririz. Zamanın en çocuksu hali şimdiki zamandır sanki. Bu büyülü aralıkta hayaller ve gerçekler kolaylıkla bir araya gelebilir. Çocukluğumuzdan kalan bir oyuncağın anılarımızdaki yeri, henüz küçükken duyduğumuz bir şarkı, aynada kendimizi gördüğümüz bir an ve belki bir rüya gibi başını sonunu hatırlayamadığımız parça parça anların hepsi kağıt üzerinde anlam bakımından eşitlenirken, her birimiz için bambaşka anlamları yüklenirler. Kalabalıkların ortasında ama biriciktirler.”

3 Ocak 2021 tarihine kadar Kalyon Kültür’de açık olacak sergiyi pazartesi hariç her gün ziyaret edebilirsiniz.