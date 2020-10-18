Eski kazağınızdan yeni hırkanız çıksın

Geride bıraktığımız her ay aynı zamanda sıcaklık rekorlarının da yenilendiği bilgisiyle kayıtlara geçiyor. Sene başında Avustralya’da ülkeyi saran orman yangınları, yıl içerisinde dünyanın birçok yerinde yerini yenilerine bıraktı. İnsanlar küresel ısınmayla mücadele etmek için yollar arıyor. Tüketim çılgınlığının sınırlarında dolaştığımız 21. yüzyılda birçoğumuz gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmanın sorumluluğunu hissediyoruz. Greta ile birlikte dünyanın farklı yerlerinden çocuklar ve gençler iklim için eylemler düzenlerken dev markalar da daha bilinçli üretim için kolları sıvamış durumda.

2013 yılında başlattığı eski giysilerinizi mağazalarımıza getirin çağrısıyla dikkat çeken H&M şimdi de geri dönüşüm sistemi Looop ile fark yaratmayı hedefliyor. H&M Vakfı ile Hong Kong Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Enstitüsü’nün birlikte geliştirdikleri geri dönüşüm sistemi Looop ile modada devrimci bir adım atılıyor. İklim kriziyle mücadele edebilmek için moda anlayışını değiştirmeliyiz diyen H&M yetkilileri, sekiz adımdan oluşan Looop teknolojisiyle eski giysilerinizi yepyeni giysilere dönüştürüyor. Eski giysileri yeni giysilere dönüştüren bir teknik kullanılan sistemde giysiler temizleniyor, lifler halinde parçalanıyor ve daha sonra yeni moda ürünleri olarak örülen yeni iplikler haline dönüşüyor. Sürece ayrıca, sürdürülebilir kaynaklı bazı işlenmemiş malzemelerin de eklenmesi gerekiyor. Sistem su ve kimyasal kullanmıyor, bu nedenle sıfırdan giysi üretmeye göre çok daha düşük çevresel etkisi bulunuyor.



H&M Sürdürülebilirlik Başkanı Pascal Brun, Looop ile hedefledikleri şeyi şöyle anlatıyor: “Moda endüstrisinin, işlenmemiş kaynaklara bağımlılığını azaltmak amacıyla, yeni teknoloji ve girişimler araştırarak dönüştürmeye çalışıyoruz. Müşterileri sürece dahil etmek gerçek bir değişim elde etmenin anahtarı ve Looop’un nelere ilham vereceğini görmek için çok heyecanlıyız.”



Konteyner boyutunda



Döngüsel modanın altını önemle çizen H&M, yeni bir gömlek üretebilmek için eskiden giyilen geri dönüştürülmüş bir gömleği kullandığımız taktirde daha az pamuğa ihtiyaç duyacağımızı ve bunun sonucunda daha fazla pamuk üretimine ihtiyaç duyulmayacağını ifade ediyor. Konteyner boyutundaki makineden oluşan Looop teknolojisi şimdilik İsveç’in başkenti Stockholm’deki H&M mağazasında kullanılıyor. Amaçsa tüm endüstrinin daha döngüsel hale gelmesine yardımcı olmak için teknolojiyi geniş çapta lisanslayarak tüm markaların Looop gibi bir teknolojiye erişiminin sağlanması. “Eski giysilerimizi geri dönüştürmezsek giyecek yeni giysiler de bulamayabiliriz” mottosuyla hareket eden marka Stockholm’deki mağazaya gidemeyen modaseverleri de Twitter hesaplarında moda devrimi olarak tanımladıkları sistem hakkında detaylı bilgileri incelemeye davet ediyor.



Peki bu devrimci Looop nasıl çalışıyor?



1- Temizleme: Önce eski giysinize ozon püskürtülerek mikroorganizmalar uzaklaştırılıyor.

2- Parçalama: Giysi daha sonra küçük kumaş lifleri parçalarına ayrılıyor.

3- Filtreleme: Kıyılmış parçalar, kiri çıkarmak için filtreleniyor ve mukavemet için ekstra yeni malzeme ekleniyor.

4- Taraklama: Temiz elyaf karışımı, bir elyaf ağ şeklinde düzleştiriliyor ve ardından şeritlere çekiliyor.

5- Çizim: Daha güçlü ve daha kalın şeritler oluşturmak için birden fazla elyaf şeridi birleştiriliyor.

6- Eğirme: Kalın lif şeritleri, tek bir yumak oluşturmak için eğriliyor.

7- Büküm: Bu yumakların, mukavemetlerini artırmak için ikiye katlanıyor ve birlikte bükülüyor.

8- Örgü: İplikler daha sonra yeni bir hazır giyim tasarımında örülüyor.