Evinize çiçek açtıran tabaklar

Pandemiyle birlikte evlerde geçirilen vaktin artmasıyla hepimiz içerisinde yaşadığımız mekanların üzerimizdeki etkisini daha iyi anladık. Oturduğumuz koltuğun ya da odamızdaki aydınlatmanın ne kadar önemli olduğunu bugüne kadar belki de hiç fark etmemiştik. Bunun yanı sıra detaylar da hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. Yemek yediğimiz tabaklar, taze çiçeklere ev sahipliği yapan vazolar, mumlar ve daha nicesi… Hepsi önce evimizi sonra da günümüzü güzelleştiriyor. Siz de bu günlerde evlerinizi güzelleştirmenin peşindeyseniz, kendine özgü ve renkli tasarımlarıyla dikkat çeken Pitane’ye göz atabilirsiniz. 2016 yılında Nalan Çakmak tarafından kurulan marka adını Amazon kraliçesi Pitane’den alıyor. Karaköy’de butik bir işletme olarak hizmet veriyor.









Retro çiçek serisi

Tüm ürünlerin el yapımı olduğu butikte doğal taşlardan takılar, çiçek nakışlı çantalar ve taçlar bulunuyor. Seramikten yapılan, çiçek motifleriyle süslü tabaklar ise en çok beğenilenlerin başında geliyor. Retro çiçek serisi adı verilen koleksiyonda; fincan, kase, kahve setleri, aynalar, sunumluklar ve vazolar yer alıyor.

Her biri el yapımı ve tek olarak üretilen rengarenk tabakları şık bir servisin parçası olarak kullanabileceğiniz gibi dekoratif bir parça olarak da mutfağınızın veya salonunuzun en güzel köşesine koyabilirsiniz. “Hayatta nefes alıp veren, hayata değer katan parçalar” sloganıyla yola çıkan Pitane’nin tasarımları internet adresinden de satın alınabilir.