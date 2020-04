Filli Boya’dan miniklere özel yarışma

Jüri üyeleri tarafından her kategoriden seçilecek en iyi üç resim 6 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak ve kazanan çocuklar ödülün sahibi olacak. Kategorilerin her birinden 3 resim seçilerek her grubun birincisine 2 bin lira Boyner hediye çeki, ikincisi ve üçüncüsüne bin lira Boyner hediye çeki verilecek. Yarışma, hem çocukların yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmak hem de evde kaldığımız bu dönemde çocuklar için keyifli aktiviteler yaratmak amacıyla hayata geçiriliyor. Yarışmaya başvurmak isteyenler 4 Mayıs’a kadar resimlerini www.filliboya.com/evimveailemplatformuna yükleyebilecekler. Detayları aynı adreste bulmak mümkün.