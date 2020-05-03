Kraliyet düğünü pastası isteyen?

Meghan Markle ve Prens Harry 2 yıl önce evlendi. Prens de olsan prenses de olsan düğün pastası kesmek galaksinin adetidir. Her ne kadar düğünlerine gidip bir çeyrek takamamış olsak da, bu onların düğün pastasını tadamayacağımız anlamına gelmiyor. 200 Amalfi limonu kullanarak (15 litre limon suyu anlamına geliyor) pastayı hazırlayan Londra’nın ünlü pastanelerinden Violet, pastanın kolay versiyonunun tarifini vermiş.



Peki bu tarifin gerçek düğün pastasından farkı ne? Pastanın yaratıcısı Claire Ptak, çok da bir fark olmadığını söylüyor. Meghan ve Harry’nin pastasının aşağıdaki tariften tek farkı, pastanın üstüne sürülen kaplamanın ‘mürverçiçeği şurubu’ içermesi. Verdiği tarifteyse bunu limon suyuyla değiştirmiş.

Yerkürenin en ünlü düğünlerinden birinin pastasıyla ilgili birkaç kelime söylemek gerekirse...



Kekin dokusu, yumuşaklığı ve pofidikliği gerçekten müthişti. Ancak üstüne sürülen kaplama çok şekerli. Ben tarifi birebir sizinle paylaştığım için oranları değiştirmedim; ancak evde denemek isterseniz üst katmanı hiç yapmasanız da olur derim. Tarifin yapımı kolay. Hazırlaması 30 dakikanızı, pişirmesi de tam 1 saatinizi alıyor. 30 dakika da soğumasını bekleseniz, toplamda 2 saat sonra kraliyet düğün pastanız hazır demek. Karantinada vakit bolken, limonlu kek sevenler denesin derim. Hazır kraliyetten konu açılmışken, Meghan’la ilgili duygu ve düşüncelerim de aşağıdaki gibidir.









MALZEMELER



Keki için:

265 gram tereyağı (oda sıcaklığında-yumuşak)

265 gram şeker

4 limon kabuğu rendesi

3 yumurta

265 gram un

6 gram kabartma tozu

1 çimdik tuz

100 gram süt

Limonlu şurup için:

15 gram şeker

15 gram su

30 gram limon suyu

Üst katman için:



250 gram pudra şekeri

45 mililitre limon suyu



YAPILIŞI:



İlk olarak 10x25 santimetre boyutunda bir ekmek kalıbının içini yağlayıp her yerini kaplayacak şekilde yağlı kağıt serdikten sonra kenara park edelim. Keki için yumuşak tereyağını ve şekeri 3 dakika kadar çırpıp içine limon kabuğu rendesini ilave edelim. Ardından teker teker yumurtaları ekleyip iyice samimi olana kadar çırpalım. Un, kabartma tozu ve tuzu başka bir kapta karıştırdıktan sonra çırptığımız karışımın içine ekleyip birkaç tur karıştıralım. Son olarak sütümüzü ilave edip iyice kaynaştıklarına emin olunca tüm karışımı yağlı kağıt serdiğimiz kalıbın içine dökelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 1 saat pişirdikten sonra çıkarıp kenara park edelim. Limonlu şurup için tüm malzemeleri bir kapta birleştirdikten sonra ocağa alıp şeker eriyene kadar 1-2 dakika kadar pişirelim (kaynamasına gerek yok). Hazırladığımız şurubu kekin üstüne gezdirip iyice çekmesini ve soğumasını bekleyelim.



Üst katman için malzemeleri bir kapta çırpıp kekin üstüne gezdirdikten sonra afiyetle yiyelim.





GÜNÜN MANİSİ



Ne kadınmışsın sen Meghan

Prensi kaptın

Sarayı birbirine kattın

Gelin değil mübarek

Adeta eve düşen yıldırım