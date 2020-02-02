‘Kurtarıcı’ scooterlar sokaklarda

Büyük şehirlerde yaşayan insanların en büyük korkulu rüyasıdır; trafik. Bir yere zamanında gitmemiz gerekiyorsa mutlaka hesaba katmamız gereken bir zorunluluk olur hayatımızda. Yakın, uzak hiç fark etmez... Hepimizi saatlerce bir arabanın içinde bekletir. Evden çıkıp arabamızla en yakın markete gitmek bile işkenceye dönüşür onun yüzünden. Zamanımızı çalan bu hırsızdan kurtulmak için -en azından kısa mesafede- elektrikli scooterlar yardımımıza yetişti.



Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de artan scooter kiralama platformları sayesinde sokaklarda ve caddelerde scooterla dolaşan pek çok insan görmeye başladık. Türkiye’deki bu platformlardan biri de geçen yıl kurulan Martı uygulaması. İstanbul trafiğine ‘mikro taşımacılık’ alternatifi getiren uygulamanın kurucuları Oğuz Alper ve Sena Öktem kardeşler, önceki hafta düzenledikleri basın toplantısında Anadolu-1’i tanıtarak yerli üretime geçtiklerini duyurdu. Bataryası ve motoru hariç neredeyse tamamı yerli üretim olan model, mart ayından itibaren Türkiye genelinde kullanılabilecek.



Lokasyon, şarj ve hız seviyelerini anlık olarak takip etme imkanı sağlayan, IOT Box üretimini Türk mühendislerle gerçekleştiren Martı, Anadolu-1’le birlikte yolculukları daha konforlu hale getiren değişiklikler yaptı. Yeni ve yerli süspansiyon sistemi kullanılan Anadolu-1, tümsek, çukur ve engebelerde, titreşimi minimum seviyeye indirerek daha az sarsıntılı bir yolculuk yapmanızı sağlıyor. Gece sürüşleri için de daha güçlü bir aydınlatma ve fren lambası sistemiyle görüş mesafesi artırıldı. İstanbul koşullarına uygun olarak yapılan model, patlama ve yırtılma riskine karşı dayanıklı dolgu lastiklere de sahip. Yol tutuş ve sürüş güvenliğini maksimum seviyeye çıkaran mekanik ve elektronik fren sistemi de yine bu modelde yer alıyor. 250W motor gücü sayesinde saatte 25 kilometrelik bir hızla çıkma kapasitesi olan Anadolu-1’in hızı diğer Martı modelleri gibi saatte 18 km hızla sınırlandırılmış. Yeni scooterın bir diğer önemli özelliği ise 15 dereceye kadar yokuş çıkabiliyor olması.







İstanbul kart özelliği geliyor



Martı’nın Anadolu-1 modeliyle birlikte yeni bir ödeme seçeneği de geliyor. Oğuz Alper Öktem, İstanbul Kart entegrasyonu üzerinde çalıştıklarını ve yakın zamanda İstanbul Kart ile ödeme kabul edeceklerini açıkladı.



Çocuklar için elektriksiz scooterlar



Martı’dan çocuklara ve ailelerine de bir sürpriz var. Oğuz Alper Öktem, çocuklar için de mini bir scooter geliştirdiklerini belirtti. Ancak çocuklar için geliştirilen mini modeller elektrikli olmayacak. Bu modellerin ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.



İstanbulluların hayatına geçen yıl giren Martı’nın yerli scooterı Anadolu-1, mart ayından itibaren sokaklarda olacak