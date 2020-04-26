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    26.04.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman - Tam kararında tarifler

    Kuru biber dolması

    Kuru biber dolması
    Kaan Yarman - Tam kararında tarifler

    MALZEMELER

    25 adet dolmalık kuru biber

    İç harcı için:

    1 su bardağı pirinç l 300 gram kuzu kıyma l 1 adet domates

    1 yemek kaşığı biber salçası

    1 tatlı kaşığı tuz l 1 tatlı kaşığı pul biber l 1 çay kaşığı karabiber l 1 adet limon l 50 gram ceviz

    1 adet soğan l 2 adet sarımsak

    1 yemek kaşığı nar ekşisi

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    Sosu için:

    Yarım limon

    1 yemek kaşığı domates salçası

    2 adet sarımsak

    1 kahve fincanı zeytinyağı

    Tabana dizmek için:

    1 kilogram ilikli kemik

    YAPILIŞI: İlk olarak kuru biberleri 5 dakika kadar sıcak suya yatırıp kenara park ediyoruz. İç harcı için pirinci ıslayıp 3-4 tur yıkayalım. Daha sonra domatesi bir kaba rendeleyelim. İçine yemeklik doğradığımız soğanı, ince ince kıydığımız sarımsağı ve iç harcı için geriye kalan ne var ne yok tüm malzemeyi ekleyip iyice samimi olana kadar karıştırıyoruz. Kuru biberlerin içlerini hazırladığımız harcımızla yarısına kadar dolduruyoruz. Sosu için tencereye zeytinyağı, sarımsak ve biber salçasını ekleyip tüm malzeme kaynaşana kadar kavuruyoruz (1-2 dakika yeterli). İçine limon suyunu ekledikten sonra üstüne kuzu kemiklerini yerleştiriyoruz. Kuzu kemiklerinin üstüne ağzını kapattığımız dolmalarımızı yatay şekilde diziyoruz. Daha sonra üstüne bir tabak kapatıp dolmaların üstünü geçene kadar su ekliyoruz. 35 dakika sonra kuru biber dolmalarımızı afiyetle yiyoruz.

    Günün manisi

    Ne düşünür bilmem başkası
    Bence kuru dolmadır yemeklerin ası
    Nedir derseniz püf noktası
    Tabandaki kemik ve içindeki kıyması

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