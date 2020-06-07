Minik Tenten’den “Çılgın Gazete”

Bir gün bir çocuk çıkar ve mesleğiniz hakkında yapılan “Gazetecilik öldü” yorumlarının tamamının beylik laflar olmaktan öteye gitmediğini kanıtlar... Eren Güleç, henüz 7 yaşında ilkokul ikinci sınıf öğrencisi. Korona günlerinde çok sevdiği legolarıyla oynayıp, aynı zamanda tutkusu olan Antik Mısır tarihi üzerine okumalar yaparken bir yandan da “Süper Gazeteciler-Parktaki Esrar” kitabını okumakla meşguldü! Hangimiz bu kadar verimli geçirdi karantinayı bilemiyorum! Okuduğu kitaptan ilhamla nisan ayından bu yana “Çılgın Gazete”yi hazırlıyor. Arkadaşlarına, akrabalarına ve isteyenlere PDF’lerini ilettiği gazetesini şimdilik aynı adlı Instagram sayfasında yayınlıyor. Her çarşamba Eren’in üç sayfa çıkan “Çılgın” gazetesinin yeni sayısı okurlarla buluşuyor. Tarihten sevdiği kitaplara, röportajlardan hayvanlarla ilgili ilginç bilgilere kadar dopdolu bir içerikle... Ülkemizin en genç gazetecisi Eren Güleç, büyüyünce sadece gazeteci olmak istemiyor: “Maceralı meslekleri sevdiğim için daha çok kaşif olmayı da istiyorum. Aslında bunların ikisini aynı anda yapabilirim Tenten gibi.” Eren Güleç gazetesinin neden “çılgın” olduğunu anlattı.

Ülkemizin en genç gazetecisi sensin, “Çılgın Gazete” fikri nasıl ortaya çıktı?

“Süper Gazeteciler-Parktaki Esrar” kitabımı bitirince başladım, bu seriden esinlendim. Gazete çıkarmaktan memnuniyet duyuyorum. Çünkü gazetemi yaparken çok eğleniyorum.

Bize biraz çalışma düzeninden ve “Çılgın Gazete”nin içeriğinden bahsedebilir misin?

Kitaplık, spor gündemi, ana haber, hayvanlarla alakalı ilginç bilgiler var. 4’üncü sayıdan itibaren röportaj yapmaya başladım. Genellikle ilk önce röportajları yapıyorum. Sonra ana haberi yazıyorum. Ondan sonra kitaplık bölümünü yazıyorum. En son hayvanlarla ilgili ilginç bilgiler kısmını yapıyorum. Sonra spor gündemini ekliyorum. Bu bölüm kuzenim Arda’dan e-posta ile geliyor. Ana haberi yazdıktan sonra resim kısmını ben çiziyorum, aslında en son onu yapıyorum. Resmin fotoğrafını çekip, annem ya da babam bana mail atıyor, onu kopyalayıp resim bölümüne ekliyorum.

Peki, neden “Çılgın” bu gazete?

Bilmiyorum. Çılgın ismini alırsa daha güzel olur diye düşündüm. Daha komik olacağı için...

Büyüyünce de gazeteci mi olmak istiyorsun?

Evet, olabilir. Henüz karar vermedim. Maceralı meslekleri sevdiğim için daha çok kaşif olmayı da istiyorum. Aslında bunların ikisini aynı anda yapabilirim Tenten gibi.

Gazete hangi günler yayınlanıyor? Kaç sayfa ve neler var içerisinde?

Çarşamba günleri yayınlanıyor. Önceleri 2 sayfaydı, şimdi 3 sayfa. Kitapları sevdiğim için kitaplık var. Sevdiğim kitapları tanıtıyorum. Sayı 1 ve 2’de tiyatro tanıttım. Tiyatroları da sevdiğim için. Sayı 3’te en sevdiğim lego olan Droid Commander legosunu yazdım. Sevdiğim ve güldüğüm şiirleri yazıyorum. Sayı 2’de kendi yazdığım şiiri koydum. Önümüzdeki sayıya da kendi yazdığım bir şiiri koymayı planlıyorum. İlk kez akrabalarımdan olmayan ve benim çok sevdiğim bir kitabı yazan biri ile röportaj yaptım. Çarşamba günü görebilirsiniz.

“J.K. Rowling ile görüşmeyi çok isterim”

Röportaj yapmak istediğin isimler var mı?

Yazar David Walliams’la yapmayı düşünüyorum. J.K. Rowling ile görüşmeyi de çok isterim. İdil Biret’le ve Fazıl Say’la yapabilirim. Aslında Lewis Carroll’la yapmayı isterdim. Çünkü “Alice Harikalar Diyarında” ve “Aynanın İçinden” kitaplarını okudum ve çok sevdim. Roald Dahl da muhteşem olurdu. Çünkü çok sevdiğim “The Twits” kitabını yazdı. Bu kitap çok komik. Babamla okurken gülmekten kırıldık.

Kaşif olmak istiyorsun, peki, nereleri keşfetmek isterdin?

Mariana çukurunu, Everest’i, Amazon Nehri’ni, Madagaskar’ı ve oralardaki değişik hayvan türlerini...

Gazetende değinmediğin ama yer vermek istediğin başka konular var mı?

İklim değişikliği ve 7. kıta. Çünkü iklim değişikliği hayvanlara zarar veriyor ve hayvanlara zarar verilmesini istemiyorum.

İnsanlar gazeteye nereden ulaşabilir?

Okulda arkadaşlarıma dağıtmayı isterdim, hatta onlara okumayı. Ama bunu yapamadığım için bilgisayarda hazırlayınca pdf yapıyorum. Ailem, akrabalarım ve arkadaşlarımdan isteyenlere gönderiyorum. Ben de öğretmenime ve kuzenime maille gönderiyorum.

Tek kişilik bir ekipsin zamanla arkadaşlarını dahil etmeyi planlıyor musun bu çalışmana?

Tabii ki düşünüyorum. Hatta kuzenim Arda’yı dahil ettim. Sporu çok sevdiği için spor gündemini hazırlıyor. Sınıf arkadaşım Kuzey, Çadır Çizme Rehberi yaptı, rehberi çok sevdim. Onu bir sonraki sayıda yayınlamayı düşünüyorum. Arkadaşlarımdan maceralı haberler de gelirse yayınlamayı çok isterim.

Korona günlerinde çıkarmaya başlamışsın “Çılgın Gazete”yi başka neler yapıyorsun evdeyken?

Kitap okuyorum, derslerimi yapıyorum, legolarımla oynuyorum. Maceralı romanları, tarihle ilgili özellikle Antik Mısır ve Antik Mısır Mitolojisi, keşifler (ama İspanyol kaşifleri pek değil, çünkü yerlilere kötü davrandılar, oysa yerliler onlara iyi davranmışlardı) konularını seviyorum.

‘‘Çılgın Gazete’nin Instagram adresi: https://www.instagram.com/cilgingazete/